ЗАДОЛБАЛИ или немного о %-ах «освоения» бюджета Департаментом ЖКХ

Очень редко выхожу из себя, но сегодняшняя сессия – как раз тот случай. Но отбросим эмоции и сухо, сжато по факту.

У депутатов вопрос к Департаменту ЖКХ об освоении средств в 2018 году. Для того, чтобы все выяснить «ОБ» инициирует внеочередную сессию. Ответ на этот вопрос тщательно скрывают посредством больничного директора ДЖКХ Виталия Кузнецова. Депутаты требуют отчет. Мэр Сенкевич предлагает вариант заслушать информацию по всем направлениям работы сферы ЖКХ. Дятлов просит юрдепартамент разъяснить, соответствует ли такое положение вещей тому, из-за чего была созвана сессия. Юрдепартамент не дает вразумительного ответа. И.о. директора департамента Александр Брыжатый, видимо, не готов говорить о цифрах. На столах депутатов по их требованию появляется полтора листочка с информацией о почти годовой деятельности ДЖКХ. Они уходят на перерыв решить, продолжать ли такую сессию.

В это время у меня дома.

Захожу на сайт проплат через казначейство. Вбиваю код ЕГРПОУ ДЖКХ 03365707. Выбираю интервал времени 01.01.2018-24.10.2018. В течении нескольких секунд получаю 2927 транзакций, то есть проплат. В их числе ЗП работников ДЖКХ, затраты на его деятельность и выплаты подрядчикам. Если потратить немного времени, то можно получить сумму, реально потраченную в рамках бюджета развития. Без вычитания общего фонда (грубо это ЗП+коммуналка) вижу, что на сегодня с начала 2018 года ДЖКХ выплатил со своих счетов 190 миллионов 491 тысячу 597,8 гривен.

Чтобы понять, на какую сумму с начала года ДЖКХ были заключены договора, захожу на одну из платформ, подвязанных к Прозорро. И что я там вижу? За 2018 год ДЖКХ заключил 416 договоров на 207 миллионов 70 тысяч 646,61 гривну. Еще 23 тендера сейчас проводятся.

Считаю процент освоения бюджета ДЖКХ. Заходим на сайт горсовета в раздел «О городе» - «Бюджет». Там есть вкладка «открытый бюджет»( http://www.openbudget.in.ua/…/bud…/55a818f86b617309df212800… ). Виджу следующую картину: бюджет департамента ЖКХ на этот год составляет 8.68% от бюджета Николаева-2018. На деятельность департамента планируют потратить: 367.5 миллионов. Фактически использовано: 191,5 миллионов гривен. При этом в плане внесено следующее: общий фонд (соцвыплаты, текущие ремонты, услуги) - 248.5 миллионов, специальный фонд (капремонты и реконструкция) - 119 миллионов. Более детально о том, что было «освоено»: общий фонд - 150 миллионов, собственные средства - 3.1 миллион, спецфонд - 38.4 миллиона.

Итого: от запланированного на 2018 год по состоянию на 24.10.2018 года, департамент ЖКХ фактически «освоил» по общему фонду 60,4%, а по спецфонду 32,3. Как-то так.

Более печально выглядит факт того, что по состоянию на сегодня, наполнение бюджета за два месяца до конца бюджетного года не добрал 1 миллиард гривен от запланированного. Как знать, может за два месяца еще успеют и поднабрать, и подпотратить))) А причины того, что город получил меньше, чем планировал, как мне кажется, лежат на поверхности – это безрезультативные сессии городского совета, которые из-за отсутствия адекватно налаженной работы попросту из раза в раз «бортуют» земельные вопросы, решение которых в том числе влияют на наполнение бюджета налогами.

P/S Полагаю, что тем, кто созывал сегодняшнюю сессию более интересен факт того, а на что именно были потрачены деньги. Поэтому, если кому-то будет интересно на что ушли 190,5 миллионов гривен налогоплатильщиков Николаева, то Вам в последнюю колонку таблицы (ссылка здесь) . Там все не очень красиво, но понять можно. Также сделала быструю сводную таблицу с тем, кто более всех получил перечислений от ДЖКХ.

P/ P/S Мне кажется, что имея в распоряжении такие средства и ужасное состояние города, держать такие средства без работы – непозволительная роскошь. Но и тут я могу для себя объяснить причину такого отношения к деньгам. Местные выборы в 2020 году. Деньги никуда не деваются, их возможную инфляцию покрывают проценты от депозита. Предполагаю, что к осени 2020 года, на улицы города вытащат все, что собралось в закромах. Но это будет через два года. Сегодня, с любопытством жду вторника и отчета ДЖКХ.