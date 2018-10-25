Сессия Николаевского горсовета: Сенкевич объявил перерыв в заседании на пару часов – «критическое» количество депутатов ОНЛАЙН

В Николаевском городском совете в четверг, 25 октября проходит очередная 44-я сессия.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что на прошлой сессии, депутаты должны были заслушать отчет директора департамента ЖКХ Виталия Кузнецова, однако по причине того, что он был на больничном отчет заслушать не удалось. В частности депутаты негодовали, что им не предоставили наочные документы. Также депутаты должны были повторно рассмотреть решение Николаевского городского совета от 19 октября №42 / 299 «О предоставлении разрешения на изготовление технической документации землеустройства субъекту хозяйствования в Ингульском районе Николаева», которое ранее ветировал мэр Сенкевич. Однако было принято решение перенести его на сегодняшнюю сессию, а заседание закрыть.

В зале ведется онлайн трансляция.

11:14 Сенкевич дал протокольное поручение вице-мэру по вопросам ЖКХ Юрию Степанцу разобраться с ситуацией по спорткомплексу «Надежда», а также поручил наложить дисциплинарное взыскание на тех, кто причастен к тому, что затопило паркет, а также обязать подрядчика за свой счет обновить все.

Также Сенкевич объявил перерыв до 13:00, так как на 12:00 планируется шествие морпехов по главной площади.

11:10 Сенкевим поставил на голосование следующий вопрос из повестки дня, однако для его прохождения вновь не хватило голосов. В итоге он предложил сделать перерыв на полчаса, чтобы кто-то из депутатов смог еще подойти.

Фракция «Самопомощь» отметила, что все депутаты готовы голосовать за вопросы, фракция «Наш Край» отметила, что еще возможно подойдет два депутата, в БПП отметили, что от них больше никого не будет, а от фракции ОБ никто не захотел высказаться.

11:03 Депутаты не смогли проголосовать за вопрос о делегировании членов в состав Госпитального совета Николаевского госпитального округа от города Николаева. Состав следующий: главврач БСМП Александр Демьянов, главврач 4-й горбольницы Лариса Дергунова, Игорь Дятлов, исполняющий обязанности директора областного наркодиспансера Юрий Дячук, депутат Сергей Карцев, депутат Елена Киселева, главврач 2-го роддома Георгий Коваленко, первый вице-мэр Владимир Крыленко, Вадим Пермяков, депутат Дмитрий Сичко, начальник горздрава Ирина Шамрай, глава общественной организации инвалидов-воинов АТО Илья Шполянский, замначальника управления здравоохранения по финансово-экономическим вопросам Яковлева Виктория, председатель городской организации ветеранов Виталий Ященко и депутат Анатолий Дюмин.

10:55 Депутаты 28-ю голосами утвердили повестку дня.

Глава фракции "Самопомощь" Федор Панченко попросил Сенкевича еще раз внести в повестку дня вопрос по поводу решения сессии городского совета о передачи в аренду 40 тысяч квадратных метров земли ООО «Кристмас» за счет земель николаевского трамвайного депо №2 по улице 8 Продольный, 2в / 7, так как на тот момент сессия была неполномочна.

Когда Сенкевич вынес вопрос на голосование депутатам и только 21 из них подержал этот вопрос, и этого опять же недостаточно.

10:45 Сенкевич предложил включить в повестку дня вопрос по продлению договора аренды земли в Корабельном районе для продолжения строительства. Так, по его словам имущество было куплено под строительство офисных центров, однако потом были проблемы с финансами и процесс заморозили. Теперь же выяснилось, что предприниматель нашел деньги и там теперь проходит реконструкция здания. Мэр предложил продлить аренду на 18 месяцев, с условием того, что стройка будет ограждена забором, чтобы не подвергать николаевцев опасности. В итоге «за» проголосовало 23 депутата, чего не достаточно для включения в повестку дня. В итоге, Сенкевич заметил, что на следующей сессии самостоятельно включит его в повестку.

Также Сенкевич сообщил, что снова кто-то из депутатов вытащил карточку и попросил не трогать их, так как в зале и так "критическое количество депутатов".

10:37 Сенкевич сообщил, что в среду вечером, 24 октября управление коммунального имущества попросили перенести шесть вопросов из повестки дня на следующую сессию, так как начальник управления Мкртыч Мкртчян по семейным обстоятельствам находиться в краткосрочном отпуске и не может доложить по ним лично.

Вопросы в повестке дня со 2-7.

10:34 Депутаты проголосовали за внесение в повестку дня вопроса, который Сенкевич ветировал. Поддержало такое решение только 18 депутатов, и на экране высветилось, что сессия неполмночна – лишь 27 депутатов в зале. Сенкевич попросил вставить карточки.

10:26 На сессии зарегистрировалось 27 депутатов и мэр Николаева Александр Сенкевич - сессия полномочна.