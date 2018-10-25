Глава «Наш край» на Николаевщине Кормышкин заявил, что декабрьские выборы - это «испытание на компетентность и самодостаточность общин»

Юрий Кормышкин В партии «Наш край» заявили, что декабрьские выборы дадут значительный толчок развитию и самоопределению будущего общин.

Об этом сообщают в пресс-службе партии.

По словам председателя Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрия Кормышкина, она будет участвовать в выборах всех без исключения общинах и представит достойных для хозяйствования кандидатов. Он отметил, что кроме того, что нужно выиграть выборы, важно принять бюджет и только тогда уже со следующего года ОТГ могут работать в полную силу в новом формате.

- Процесс децентрализации и так затянули, поэтому решение ЦИК было не только логичным, но и для многих районов долгожданным. Ведь осталось не так много времени, как нам кажется. Сегодня объединяются только те, кто хочет развиваться и что-то делать на своей территории, кому небезразлично будущее своей общины. Добровольное объединение общин является очень важным процессом. Вновь община получает права города областного значения. Меняются возможности - и соответственно на плечи общины, депутатов возлагаются другие полномочия, предоставляются другие права и ресурсы. Поэтому «Наш край», участвуя в выборах объединенных территориальных общин, всегда тщательно подходит к подбору своих кандидатов. Наши люди - опытные управленцы, хозяйственники, те, кто отдает предпочтение развитию родного региона, - отметил председатель «Нашего края»

По мнению Юрия Кормышкина, декабрьские выборы являются и значительным испытанием для общин, ведь времени на планирование, утверждение бюджетов в них после избрания остается не так много.

- 23 декабря не совсем удобное время для проведения выборов, ведь это конец года. Выборы осенью или весной были бы более уместны. Потому что времени для того, чтобы разработать и принять нормальный реальный бюджет общины для финансирования из госбюджета с учетом всех факторов остается очень мало. Это означает, что и председатель, и депутаты должны быть компетентными людьми и иметь понимание, как надо работать в местном самоуправлении и успеть принять местные бюджеты, - уверен лидер «Нашего края» в области.

Также Юрий Кормышкин отметил, что опыт предыдущих выборов демонстрирует, что объединение общин должно происходить по принципу эффективности.

- Я не раз уже объяснял, почему районам, которые объединяются по принципу один район - одна община проще и быстрее создать на своих территориях успешные ОТГ. В действительности, большинство небольших ОТГ, состоящие из двух-трех сел, изначально переоценили свои силы и сегодня не справляются с взятыми на себя обязательствами. Все упирается в бюджет. И элементарная математика дает нам понимание, что в большей, еще не раздробленной ОТГ, не только больше бюджет, но и есть больше возможностей зарабатывать, привлекая инвесторов на свои территории, и тем самым обустраивать свою инфраструктуру комфортнее для местных жителей. К сожалению, во многих районах у нас уже не получится следовать таким путем. Но даже в той ситуации, которая сложилась, важно действовать по закону и способствовать тому, чтобы выборы прошли честно и люди действительно выразили свою волю и выбрали достойных кандидатов», - отметил Юрий Кормышкин.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 125 объединенных территориальных общинах на 23 декабря. Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии. В частности, в Николаевской области выборы состоятся в 12 общинах. Свое волю в декабре выразят жители Баштанского, Березнеговатского, Братского, Еланецкого, Новоодесского, Первомайского, Новобугского и Снигиревского районов.