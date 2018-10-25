В Николаевской «Основе» считают, что процессы децентрализации необходимо ускорить

Одной из наиболее острых проблем местных общин остаётся обеспеченность ресурсами для выполнения своих полномочий.

Об этом в передаче «Основа» в лицах» рассказал руководитель Вознесенской районной организации «Основы» Виталий Швец.

- Главная проблема реформы сегодня – разрыв между возросшими полномочиями местных властей и располагаемыми ресурсами для того, чтобы воспользоваться этими полномочиями. Причём в различных аспектах этот разрыв проявляется по-разному. Да, децентрализация имеет позитив, бюджеты на местах стали получать больше. Но, во-первых, нужна местная власть, способная прозрачно и эффективно использовать эти ресурсы. Во-вторых, очень медленно идет процесс создания ОТГ и передачи им полномочий. В-третьих, у сельских ОТГ есть проблема пользования сельскохозяйственными землями за пределами громады (земля - один из основных потенциальных ресурсов и капитала всех сельских ОТГ сейчас).

В конце января Кабинет Министров Украины согласовал механизмы передачи в собственность объединенным территориальным громадам земли, в том числе земли за пределами населенных пунктов. Однако все эти процессы нужно ускорить. При этом процесс объединения остается весьма хаотичным и непрогнозируемым во времени. Это вынуждает правительство нести расходы по содержанию одновременно двух бюджетных систем – децентрализованной для ОТГ и централизованной для других. Подобные риски необходимо просчитывать, - отметил Швец.

При этом проблемы децентрализации во многом связаны с недостаточной компетентностью исполнителей на местах.

- Стоит осуществлять и постепенный переход к максимально автономному бюджетному планированию. К сожалению, ещё не все представители ОТГ понимают, что должно лежать в основе, а чем заняться потом. Например, сейчас наметилась одна серьезная, сезонная проблема в реформе. ОТГ недостаточно внимания уделяют финансово-емким вопросам развития инфраструктуры территорий, акцентируя излишнее внимание на некритических задачах. На подготовку теплосистем к новому отопительному сезону ОТГ выделяют пока намного меньше средств из своих бюджетов, чем на это предусматривалось прежде. Негативно сказывается и то, что во многие ОТГ при объединении вошло значительно меньше сел, чем изначально ожидалось (усредненный показатель по стране сегодня – 4-5). Поэтому сейчас до 35-50% ОТГ, по информации Минфина, являются неналогоспособными. И ресурсов у таких ОТГ по-прежнему недостаточно, - добавил Швец.

В «Основе» предлагают изучить польский опыт, когда расширение полномочий местного самоуправления сопровождалось продуманным постепенным увеличением финансовых возможностей.