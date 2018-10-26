Разведки Китая и России прослушивают один из айфонов Трампа, - СМИ

Один из трёх айфонов, которыми пользуется президент США Дональд Трамп, прослушивают разведки России и Китая.

Как пишет «Tjournal», об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших чиновников Белого дома.

Источниками стали анонимные представители зарубежных правительств и перехваченные сообщения иностранных официальных лиц. По данным издания, функциональность двух айфонов Трампа ограничило Агентство национальной безопасности: первый предназначен для Твиттера и других приложений, а второй – для звонков. Третий айфон президента в плане безопасности ничем не отличается от тех, что используют во всём мире, но только на нём он может хранить список личных контактов. Вероятнее всего, прослушка установлена именно на это устройство.

Сотрудники американских спецслужб многократно предупреждали Трампа об опасности незащищённых разговоров. Но заставить президента отказаться от звонков по айфону они не вправе. Как неофициально говорят в Белом доме, они могут только надеяться, что Трамп не обсуждает в личных беседах секретную информацию.

Российcкие и китайские спецслужбы ищут «любую мелочь» - от интонации при разговоре до приведённых Трампом аргументов, рассказал ветеран ЦРУ Джон Сайфер, который служил в Москве в 1990-е годы, а затем возглавлял «российскую» программу управления.

Однако Россия не предпринимает серьёзных усилий при прослушке Трампа из-за его «очевидной» симпатии к Владимиру Путину. В этом Россия отличается от Китая, который намерен использовать информацию в торговой войне против США. Например, китайские спецслужбы изучают аргументы для воздействия на американского президента.

С целью влияния в торговой войне китайцы якобы составили список контактов, с которыми чаще всего общается Трамп. Среди них – исполнительный директор инвестиционного холдинга Blackstone Group Стивен Шварцман (основал стипендиальную программу в университете Пекина) и миллиардер Стив Уинн, известный по игорному бизнесу и построивший развлекательный комплекс в Макао. Точно неизвестно, знали ли они о прослушке, но NYT предполагает, что нет.

Напомним, ранее сообщалось, что главные разведки мира объединились для противостояния Китаю и России.