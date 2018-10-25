Это признание и высокая оценка смелости и стойкости украинского патриота, - Порошенко о присуждении Сенцову премии Сахарова

Президент Петр Порошенко поблагодарил Европейский парламент за решение предоставить престижную премию Сахарова политзаключенному украинцу Олегу Сенцов.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

- Очень своевременный и поощряющий сигнал поддержки в крайне драматичный момент жизни украинского патриота. Это признание и высокое празднования смелости и стойкости Олега, образец для всего мира борьбы за справедливость, достоинство, европейские ценности и права человека, - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Сенцов - пример бескомпромиссной борьбы, верности убеждениям, несмотря на нечеловеческие репрессии и пытки кремлевского режима и цинизм российских чиновников.

- Весь демократический мир вместе с Украиной борется за его свободу и жизнь. Уверен, что это решение Европейского парламента приблизит момент освобождения Олега Сенцова, - добавил Петр Порошенко.

Напомним, 25 октября украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный РФ и отбывающий наказание в ямальской колонии, стал лауреатом премии Сахарова, которую вручает Европарламент..