Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, - глава МИД Климкин

Пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры», — сказал Климкин.

По его словам, РФ присутствует в Беларуси в сфере безопасности.

При этом дипломат подчеркнул, что «в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем».

В министерстве иностранных дел Беларуси назвали небылицей слова Климкина о небезопасности пребывания украинцев в Беларуси, передает Интерфакс-Украина.

«Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь», — сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в Минске.

«Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего самого близкого соседа — Республики Беларусь», — отметил Глаз.

В свою очередь посол Украины в Беларуси Игорь Кизим охарактеризовал слова Климкина как «мягкое дипломатическое выражение» и призвал «не выдергивать» эти слова из общего контекста хороших украинско-белорусских отношений.

Напомним, в Беларуси по подозрению в «шпионаже» задержали журналиста «Украинского радио».