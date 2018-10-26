Для Украины необходимо мобилизовать финансовые ресурсы, - Порошенко о важности Счетной палаты

Президент Петр Порошенко встретился с коллективом Счетной палаты Украины по случаю 22-й годовщины ее создания. Глава государства отметил необходимость «мобилизации для страны финансовых ресурсов», что делает еще более важной роль Счетной палаты.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

- Необходимость мобилизовать столь необходимые для страны финансовые ресурсы еще острее и более злободневной делает задачу эффективно использовать каждой копейки средств налогоплательщиков, - сказал он.

Глава государства также напомнил, что за 22 года деятельности Счетная палата выявила нарушений бюджетного и другого законодательства, неэффективного использования средств государственного бюджета на общую сумму 310 миллиардов гривен.

При этом Президент отметил необходимость тщательного соблюдения и выполнения выводов Счетной палаты.

- Скажите мне насколько эффективным было, когда выявленные нарушения передаются в органы власти, насколько реакция органов власти была той, которой ждал и Президент, и Счетная палата. Думаю, что нас это точно не удовлетворяло. И сейчас мы должны повысить уровень реагирования на отчет Счетной палаты, - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что по результатам всех контрольных мероприятий Счетной палатой предоставлялись обоснованные, взвешенные и конкретные рекомендации по исправлению и улучшению ситуации, недопущения и предотвращения различного рода нарушений и недостатков.

По его словам, Счетная палата – тот орган, который осуществляет независимый финансовый контроль за прозрачностью и результативности использования государственных средств. Он подчеркнул, что ситуация полностью изменилась после принятия нового закона «О Счетной палате».

- Который предоставляет вам для этого очень широкие возможности и очень широкие полномочия. Ну а права и полномочия полностью корреспондируются с ответственностью. Полномочия, которых раньше не хватало, - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что «очень важно, чтобы Счетная палата и в дальнейшем была инициатором закрытия пробелов в законах, предлагала изменения, которые обеспечат эффективность использования средств как государственного, так и местных бюджетов». При этом он подчеркнул, что это «особенно важно после введения президентской программы децентрализации».

- 51% средств сводного бюджета – это средства местных бюджетов, средства объединенных территориальных общин. Часто они не знали, что с ними делать – клали на депозит. Зачем забирать средства налогоплательщиков, изымать их из экономики для того, чтобы местные «царьки» держали их на депозитах, - отметил Президент и подчеркнул, что доля местных бюджетов и в дальнейшем будет расти.

Глава государства также отметил важность роли Счетной палаты в мониторинге средств государственных предприятий.

- Да, мы действительно добавили прозрачности государственных предприятий, но насколько средства, заработанные государственными предприятиями, направляются в государственный бюджет, вопрос остается открытым, - подчеркнул Президент.

Петр Порошенко отметил, что сегодня Счетная палата имеет все условия для реализации своего мощного потенциала и добавил, что он как Президент полностью поддерживает дальнейшее развитие Счетной палаты как конституционного органа.

- Высокая ответственность на вас. Высокие права по обеспечению прозрачности, обеспечению эффективности использования государственных средств. Каждая копейка должна тратиться на то, чтобы мы быстрее обеспечили рост, скорее обеспечили повышение уровня защиты людей, повышение социальных стандартов. Без Счетной палаты нам это не удастся, - подчеркнул Петр Порошенко и поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал им крепкого здоровья, благополучия.