За несколько дней до президентских выборов в Грузии, по результатам опроса, лидирует кандидат от партии Саакашвили

Телекомпания «Рустави-2» опубликовала результате социологического исследования американской организации Edison Research, согласно которым лидером первого тура президентских выборов в Грузии может стать кандидат от Объединенной оппозиции, «Единого национального движения» Григол Вашадзе – 31%.

Об этом пишет Грузия Онлайн.

По результатам опроса, проходившего с 15 по 24 октября в масштабах всей Грузии, второе место занимает независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта». За нее готовы проголосовать 28% респондентов. Далее следуют кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе – 14% и лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили – 5%. Не определились с выбором или отказались ответить на вопрос 16% опрошенных.

Отметим, что в воскресенье, 28 октября, в Грузии пройдут президентские выборы. Они станут седьмыми президентскими выборами после объявления независимости Грузии в 1991 году. Президент будет избираться на 5-летний срок.

Справка:

Григол Нодарович Вашадзе — грузинский государственный деятель и дипломат. Бывший министр иностранных дел Грузии, занимал этот пост с декабря 2008 года по октябрь 2012 года. Ранее — министр культуры и спорта Грузии (ноябрь — декабрь 2008 года), заместитель министра иностранных дел Грузии (февраль — ноябрь 2008 года). Бизнесмен и импресарио своей супруги, балерины Нины Ананиашвили. В прошлом — кадровый дипломат, сотрудник МИД СССР. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посланника.