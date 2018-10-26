«Принес прямые убытки», - Савченко рекомендовал уволить начальника водоканала Новой Одессы, скрывавшего сброс отходов в реку

Директор Новоодесского коммунального предприятия «Прибужское», которое занимается сбором, очисткой и распределением воды, в течение нескольких лет знал о проблеме скидывания отходов в местную реку и не предпринимал никаких действий, в связи с чем глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что мэру Новой Одессы Александру Полякову можно рекомендовать уволить директора КП.

Об этом глава ОГА заявил в пятницу, 26 октября, в ходе своей пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее, 25 октября, в ходе совещания в ОГА по этому вопросу, заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи заслушал отчет директора КП Василия Квашенко, который заявил, что знал о проблеме сбрасывания отходов местного маслозавода «Дружба», однако сотрудники местной лаборатории, куда сдавали заборы воды, утверждали, что вода чистая. В ответ на это Валентин Гайдаржи заявил, что Василий Квашенко, судя по его действиям, не был заинтересован в том, чтоб решить проблему, которая на сегодняшний день приобрела большие масштабы.

— Вы за три года, у вас какая-то лаборатория частная, скорее всего, заинтересованная, показывает вам положительные анализы, - сказал Валентин Гайдаржи.

В ответ на это, Квашенко отметил, что начал выписывать штрафные санкции маслозаводу только тогда, когда лабораторные анализы показали негативные результаты, то есть три месяца назад.

В ходе пресс-конференции, которая прошла 19 октября, Алексей Савченко попросил пригласить на заседание в ОГА конечного бенефицианта маслозавода «Дружба», однако на совещании 25 октября его не было. На вопрос, был ли с ним разговор, Савченко отметил, что встреча состоялась.

— Я встречался с конечным бенефициаром. Мы провели разговор. (...) Мы предложили четкий перечень действий, без которых это предприятие не будет существовать. Поскольку тут экологический вопрос и вопрос, который утерян во времени, потому что он появился там не вчера, он годами там был, и никто на него не обращал внимания. По поводу этого водохранилища – было предложение построить там нормальный забор, закрыть его. Надо разработать план и сделать очистку, очистные сооружения поставить. Там есть нюансы и по поводу «Водоканала», и самого уже предприятия, - сказал Алексей Савченко.

Что же касается Василия Квашенко, по словам Савченко, мэр Новой Одессы должен уволить его с занимаемой должности, поскольку в течение нескольких лет он скрывал проблему загрязнения местных вод.

— На сегодняшний день я могу откровенно сказать, что, невзирая на тот перечень действий, до которого мы дойдем, сегодня можно смело рекомендовать мэру Новой Одессы лишить должности действующего руководителя Водоканала. После того, как мы доделаем все документы, я считаю, что этот человек принес прямые убытки и это будет доказано, это не просто мои слова. Потому что он мог сделать все для того, чтоб избежать многих вопросов, но он принял такое решение. Почему? Ну пусть объяснение дает точно не нам, мы со своей стороны в пределах своих полномочий исследуем этот вопрос и будем потом обращаться в правоохранительные органы, чтоб они уже давали оценку по этому поводу, - сказал Алексей Савченко.

Также глава ОГА добавил, что в течение нескольких лет от «Водоканала» приходила информация о нормальном состоянии воды в Новой Одессе, однако в ответ на запрос об информации, сотрудники предприятия признались, что загрязнение есть.

Напомним, депутаты Николаевского областного совета, члены постоянной комиссии по экологическим вопросам обратились к членам исполнительного комитета горсовета за помощью в ситуации с незаконным скидыванием отходов в непредвиденных для этого местах.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского областного совета в очередной раз собрались, чтоб обсудить ситуацию с загрязнением вод в Новой Одессе, в ходе чего едва не поссорились с представителями местной власти.