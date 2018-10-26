В Минфине в рамках реформирования ГФС намерены разделить ведомство на налоговую и таможню

Государственную фискальную службу в рамках реформирования намерены разделить ее на таможню и налоговую.

Об этом в интервью Корреспонденту заявила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова.

- Во что я верю как в реалистичный план? В выделение отдельных направлений. Задачи, которые стоят перед налоговой и таможней - разные. Поэтому первое, что нужно - это разделить на отдельные направления и четко выстроить приоритеты, - сказала Маркарова.

Кроме этого, глава Минфина указала на планы сократить численность этих структур при повышении их эффективности.

- Где-то, как на таможнях, нужно будет увеличивать количество сотрудников, где-то, как в налоговой милиции, уменьшать численно, но усиливать аналитически. Я не знаю, сколько у меня есть времени на этой должности. Но если сделать реалистичный план, который можно расписать на конкретные этапы, то по этому плану можно двигаться, - сказала Маркарова.

Также она сообщила, что конкурс на главу ГФС откладывается.

- Конкурс откладывается ненадолго, учитывая, что я хотела бы как можно скорее утвердить эту концепцию реформы, а тогда уже объявить конкурсы на главу и налоговой, и таможни, - отметила Маркарова.

Напомним, в январе 2018 Кабинет Министров заявил об отмене реформирования Государственной фискальной службы и таможни.