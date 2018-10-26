«Они нарушили закон»: Глава Николаевской ОГА заявил, что у газеты «Рідне Прибужжя» нет перспектив выиграть суд

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что журналисты бывшей Николаевской областной коммунальной газеты «Рідне Прибужжя» не выиграют судебный процесс, поскольку сами нарушили законодательство.

Об этом шла речь в пятницу, 26 октября, в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что редакция газеты «Рідне Прибужжя» подала судебный иск на Николаевскую облгосадминистрацию, обвинив чиновников в препятствовании разгосударствлению издания.

Однако в ходе пресс-конференции заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир отметил, что разгосударствление у них уже есть и повода для иска нет.

— Подали в суд с формулировкой, что им не дали разгосударствление, но у них уже есть разгосударствление на данный момент, и кто им не дает, я так и не понял, - сказал Александр Кушнир.

Что же касается того, как сейчас проходит процесс с поиском здания для газеты, Кушнир рассказал, что редакции предлагали все здания, которые находятся в коммунальной собственности области, однако журналисты не утвердили ни один из вариантов.

— Согласно закону у нас все происходит, им прислали три сообщения, проведены две встречи, предоставлен перечень всех существующих зданий у нас в областной собственности, все помещения которые есть, с городом отработаны, они сказали, что их ничего не устраивает, они ничего не хотят есть подписанный отказ, что они отказываются от всего. Поэтому, как они собираются функционировать... Их же никто не закрывает, - добавил Александр Кушнир.

В свою очередь, глава ОГА Алексей Савченко добавил, что, исходя из сегодняшней ситуации, у газеты нет шансов выиграть судебный процесс, поскольку они нарушили действующее законодательство.

— Они нарушили действующее законодательство. Я уверен, что у них нет судебной перспективы, согласно той информации, которую я знаю. У них на это есть право. Но они нарушили законодательство, и они должны были это осознать. Раньше было как? Когда что-то происходит, не так, как должно было быть, люди приходят и об этом говорят. Но когда вопрос становится публичным, - отметил Алексей Савченко.

Ранее сообщалось, что для бывшей газеты Николаевского облсовета «Рідне Прибужжя» будут искать помещение, однако одновременно с этим руководство Николаевской ОГА обратится в правоохранительные органы, чтобы проверить законность передачи занимаемого редакцией здания на Никольской, 45 в субаренду.