«Вопрос стопорится в Кабмине»: В Новой Одессе не могут назначить главу РГА без которого зарплату медикам не выдадут

В Новой Одессе из-за отсутствия главы районной государственной администрации заработную плату за последние месяцы не получает около 400 человек.

Об этом в комментарии Преступности.НЕТ рассказал глава Новоодесского райсовета Александр Гриценко.

Как известно, 27 октября медики перекрыли трассу на Киев, требуя выплаты заработной платы, которую они не получали на протяжении трех месяцев.

По словам Гриценко, ситуация с задолженностью перед врачами Центральной районной больницы является катастрофичной, и произошла из-за того, что после увольнения главы райадминистрации Романа Сташука начались проблемы с выплатами, поскольку подписывать финансовые документы некому. Не получили деньги около 200 работников Новоодесской ЦРБ, около 100 врачей фельдшерско-акушерского пункта, а также более 100 работников райдаминистрации. Последние, в свою очередь, идут навстречу и не устраивают подобных акций.

- Главврач Новоодесской Центральной районной больницы сказал, что общая задолженность по больнице, в том числе заработная плата и коммунальные услуги, составляет 3,7 миллиона гривен, - добавил Гриценко.

Помимо этого есть также задолженность в размере 880 тысяч гривен за сентябрь по пункту первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, глава райсовета сказал, что на данный момент кандидатура на должность главы районной администрации подана в Администрацию Президента, однако согласование “тормозят” в Кабинете Министров Украины, несмотря на то, что кандидат прошел собеседование в АП, все документы в порядке.

- Кандидатура подана, прошла в Администрации Президента, но все застряло в Кабмине, где не рассматривается вопрос. Почему оно стопорится там? Это вопрос к Гройсману, - сказал Гриценко.

Также он добавил, что долги будут выданы после того, как появится глава РГА, нок огда именно это произойдет - неизвестно.

- На сессии Новоодесского райсовета, которая состоялась 26 октября, депутаты единогласно поддержали обращение в Кабмин, чтобы там незамедлительно приняли решение по согласованию кандидатуры главы райадминистрации, - отметил он.

Напомним, что 19 октября в Новой Одессе из-за отсутствия кворума не состоялась сессия районного совета, на котором депутаты должны были рассмотреть вопрос касательно выделения бюджетных средств на выплату задолженности по зарплате медицинским работникам. Сами же медработники утверждают, что не получали зарплату на протяжении двух месяцев.

Также напомним, что Президент Украины Петр Порошенко 29 августа отправил в отставку главу Новоодесской райгосадминистрации Романа Сташука.

После этого глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что на сегодняшний день в Новой Одессе из-за увольнения главы райгосадминистрации возникли проблемы.