«Все политические силы должны объединиться», - экс-губернатор Николаевщины о проблемах с управляющей компанией и новом тарифе на газ

Александр Садыков Бывший глава Николаевской областной государственной администрации Александр Садыков считает, что облгосадминистрация может быть заинтересована в том, что конкурс по управляющим компаниям выиграло ООО «Місто - для людей Миколаїв», поскольку никакой реакции областная власть не показывает.

Об этом Садыков рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».



Как известно, 27 октября под зданием Николаевского городского совета прошел митинг против управляющей компании «Місто для людей - Миколаїв», которая обслуживает Ингульский и Корабельный районы Николаева, и микрорайон Соляные, а также против повышения тарифа на газ.

По мнению экс-губернатора, в ситуации с конкурсом по управляющим компаниям Николаевская ОГА показала «нулевую реакцию», хотя в 2017 году, когда конкурс на питание детей в школах выиграла одесская фирма, глава ОГА Савченко заявил, что результаты тендера на организацию питанию детей в школах и детских садах Николаева отменили по его совету.

- ОГА сделала все, чтобы отменить тендер на питание детей. Тогда было одно отношение. Сейчас же ситуация совсем другая, и абсолютно непонятно, почему областная власть не высказывает свое отношение в данной ситуации. Либо ОГА заинтересовано, чтобы управляющая компания («Місто для людей - Миколаїв», - ПН) монополизировала рынок, либо там другой фактор, - сказал Садыков.

Касательно повышения цены на газ, по мнению Садыкова, это было сделано под давлением обстоятельств, поскольку Международный валютный фонд требовал от Украины сбалансировать затраты, а не конкретно поднять цену.

- Для этого можно не воровать в «Нафтогазе» на поставках и не поднимать цены на газ, соответственно. А теперь, вслед за выросшей на 23% ценой, они и повысят себе премии, как это было весной этого года, - сказал он.

Также он отметил, что это в контексте обнищания украинцев такие действия правительства являются «преступлением».

Кроме того, бывший глава ОГА добавил, что на митинге, который состоялся 27 октября он увидел только две политические силы, несмотря на то, что другие ранее также показывали свое недовольство в отношении выигравшей конкурс управляющей компании.

- Подписи собирал «Наш край», но их не было на митинге, что меня очень удивило. Также меня поражает позиция «Оппозиционного Блока», который обязан был поднять вопрос и обратиться к Президент, в Кабинет министров, чтобы отменить решение о повышении тарифа, - добавил Садыков.

- Почему молчит «Оппозиционный блок» - не знаю. Надеюсь, что на сессии они выскажут позицию, иначе их действия будут идти в разрез с позицией. В таком случае они не соответствуют своему названию, - резюмировал он.

Также он считает, что для решения этих двух вопросов - по конкурсу управляющих компаний и поднятию тарифа на газ - все политсилы должны объединиться.

Ранее сообщалось, что изначально тендер на питание николаевских детей выиграла одесская фирма«Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого исполняющая обязанности мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять Коммунальное производственное предприятие по организации питания и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Также Казакова высказала мнение, что тендерные условия при закупке услуги по питанию в дошкольных и школьных учреждениях Николаева были прописаны некачественно.

Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение в вопросе организации питания в учебных заведениях города, заявив, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведения тендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис». Но через две недели и фирме «Понтем.уа» отменили победу в тендере.

Но 15 февраля результаты тендера были отменены. Аргументировали тем, что киевско-литовская фирма не предоставила должным образом документы. После чего фирма «Понтем.уа» подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины.