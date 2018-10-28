В Женеве Тимошенко вручили награду за политическое мужество и защиту независимости Украины

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Юлия Тимошенко на форуме безопасности Crans Montana в Женеве получила награду за политическое мужество и защиту независимости Украины.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Воспринимаю ее как поддержку не себя лично, а всей Украины, которая сейчас проходит тяжелые времена своей истории - войну и борьбу за право жить счастливо. Поддержка мира вдохновляет и придает сил бороться дальше за демократическое, успешное будущее Украины», – написала политик в соцсети.

Напомним, что лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко считает, что Российская Федерация должна признать тот факт, что СССР больше не существует и теперь страны, ранее входящие в состав Союза, являются независимыми государствами.

Тарас Леонтян

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