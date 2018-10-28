«Украина – страна возможностей», - Порошенко пригласил белорусских инвесторов принять участие в приватизации

Украина является страной возможностей для иностранных инвесторов.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время участия в Первом форуме регионов в Гомеле в рамках рабочего визита в Беларусь.

- Сейчас Украина является страной возможностей для иностранных инвесторов и компаний. Исследование, проведенное изданием «Институциональный инвестор» показывало, что в 2018 году Украина будет первой страной в мире среди развивающихся рынков, для инвесторов, - отметил Порошенко

Глава государства подчеркнул, что в Украине обеспечивается экономический рост. Он привел цифры по росту ВВП - по итогам трех кварталов он составил 3,8%. По его словам, растет платежеспособный спрос; растут возможности внутреннего рынка; надежно держится национальная валюта; ограничен бюджетный дефицит; стабильная банковская система; стабильное налоговое законодательство; инфляция не изменилась и составляет менее 9%; капитальные инвестиции за полгода выросли на 26,5%.

- Кроме того, проведенная по моей инициативе судебная реформа надежно защищает инвестора. Инвестор твердо может защитить свои права в суде. Проведена реформа полиции, проведена реформа децентрализации, проведена реформа дерегуляции. В значительной степени улучшился инвестиционный климат, - рассказал Петр Порошенко.

Президент напомнил о законах «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «Об акционерных обществах».

- Закон «О валюте и валютных операциях», который полностью либерализует этот рынок – хочешь конвертирует валюту, хочешь выводи границу. Сняты ограничения, которые были еще введены в начале 90-х годов, - пояснил он.

- Перезапущен процесс приватизации, принят новый закон. Парламент поддержал инициативы Президента, инициативы правительства. И на сегодняшний день «большая» приватизация запущена, а «малая» приватизация – максимально упрощена, - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что объектами малой приватизации являются здания, промышленные площадки, рекреационные учереждения:

- Я убежден, что белорусские предприниматели воспользуются этой возможностью и примут участие в приватизации.

Президент также поблагодарил за условия, создаваемые украинским предпринимателям в Беларуси, в частности предприятиям по сборке и производству ковшовых погрузчиков в Минской области, сварочных электродов в городе Светлогорск, оборудования для сельскохозяйственных ферм в Пинске и тому подобное. По его словам, на Форум приехали делегации большинства регионов Украины, принимают участие более 250 украинских предпринимателей и на выставке представлена ​​продукция более 60 украинских производственных предприятий и компаний.