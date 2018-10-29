«Для оперативного реагирования на угрозы»: США передали Германии крупнейшую за 20 лет партию вооружения

Самая крупная партия боеприпасов с 1999 года была поставлена Пентагоном 86-й боевой эскадрилье на авиабазе Рамштайн, Германия, самую крупную партию боеприпасов с 1999 года.

Об этом сообщает сайт авиабазы, передает «InfoResist».

По информации Рамштайн, ими получено около 100 контейнеров с различными боеприпасами. Сообщается, что содержимое контейнеров предназначено для обеспечения «оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных участников».

- Полученные нами боеприпасы будут использоваться для будущих операций и развития европейского командного присутствия в США, — отметил начальник отдела боевых операций MUNS Дэвид Хед.

Отмечается, что боеприпасы будут использоваться увеличения потенциала военной базы военно-воздушных сил в Европе.

Напомним, в Норвегии стартовали крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны.