Глава Николаевской ОГА раскритиковал Тимошенко за ее популистские заявления вокруг повышения стоимости газа

Пока определенные популистские политические силы играют вокруг вопроса повышения цены на газ, Президент Украины Петр Порошенко дал четкий сигнал Верховной Раде и Правительству доработать программу субсидий.

Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, передает его пресс-служба.

По мнению главы Николаевской ОГА, сегодня ажиотаж вокруг вопроса повышения цены на газ - это не что иное, как попытки отдельных политических сил заработать дешевые политические очки на будущее.

- Популисты сейчас рассказывают, что газ подорожал. Насколько он подорожал? Все рассказывают о 20%, но в деньгах это на 1 гривну 40 копеек. Вы посмотрите, какие политические силы поднимают ажиотаж, запуская свои лозунги. Сейчас политический сезон, и в следующем году выборы Президента Украины, поэтому соответствующие политические силы и играют. У нас были обращения на мою «горячую линию» по этому вопросу, но не много. Людям объясняли, предоставляли ответы, рассказывали о действиях Президента и механизм субсидий ... Сегодня людям нужны разъяснения, потому что все говорят о повышении, накручивают, а затем некоторые политики появляются и начинают рассказывать - мы придем и снизим цены. Но это неправда, - отметил председатель Николаевской ОГА.

Алексей Савченко советует обратить внимание на то, кто именно делает подобные популистские призывы.

- Вы посмотрите, кто нам рассказывает о газе и его цене. Обязательства сравнить внутренние цены на газ с ценой импорта Украина приняла в 2008 году, когда правительство возглавляла Юлия Тимошенко. А теперь она заявляет о том, что уменьшит цену газа втрое. Но стоит ее спросить, как она вернет 54 миллиарда долларов долгов, которые Украина набрала при ее активном участии. И сегодня все должны понимать, что уменьшить цену газа так, как предлагает Тимошенко, можно только путем возвращения Украины в газовую кабалу к России. А вот теперь задумайтесь - не доказывает ли это в который раз, что Тимошенко - это долгосрочный проект Москвы против Украины? И вот пока популистские политические силы играют вокруг вопроса повышения цены на газ, Президент Украины Петр Порошенко дал четкий сигнал Верховной Раде и Правительству доработать программу субсидий. Президент, исследовав этот вопрос, дал четкий сигнал Кабинету министров не сокращать, а увеличивать программу субсидий. Это реальные действия. Потому что кому-то нужно работать, а кто-то просто играет в политику, - подытожил председатель Николаевской ОГА.

Как известно, губернатор Николаевской области Алексей Савченко считает, что политики, которые своим безответственным пребыванием во власти загнали страну в долги, не имеют никакого права на критику действий Президента и Правительства в вопросе сотрудничества с МВФ.