Одним из лидеров президентской гонки в Грузии является сторонник Саакашвили – Главу государства выберут во втором туре

Григол Вашадзе В воскресение, 28 октября, в Грузии состоялись выборы Президента и, согласно данным нескольких экзит-поллов, ни один из кандидатов не набрал 50% и больше, а это значит, что будет второй тур выборов.

Об этом сообщает телеканал «Рустави-2», который заказал экзит-полл у компании «Edison Research».

«Согласно данным, кандидат в президенты от Объединенной оппозиции Григол Вашадзе и кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддержанная «Грузинской мечтой», имеют по 40%. Учитывая результаты, состоится второй тур президентских выборов», – говорится в сообщении.

Результаты были распределены следующим образом:

Григол Вашадзе - 40% Саломе Зурабишвили - 40% Давид Бакрадзе - 10% Шалва Нателашвили - 3% Зураб Джапаридзе - 3% Давид Усупашвили - 2%

Как известно, Григол Вашадзе является кандидатом от партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Занимал должность министра иностранных дел во время президентства Саакашвили.

Саломе Зурабишвили Стоит отметить, что по результатам экзит-полла, проведенного по заказу «Грузинской мечты», в первом туре побеждает правительственный кандидат Саломе Зарабишвили, которая набрала 52,3%. Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе – 28,01% и 9,2% соответственно.

Согласно Избирательному кодексу Грузии, для победы в первом туре выборов кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей. Результаты президентских выборов в Грузии объявят через день.

Примечательно, что это последние в истории Грузии президентские выборы. Год назад парламент утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это означает, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.