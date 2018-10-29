Суд может признать незаконным допуск Трубы к конкурсу на главу ГБР, - СМИ

На этой неделе, 31 октября, Окружной административный суд Киева может принять решение, которое откроет путь к признанию незаконным назначения Романа Трубы главой Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «Выход Трубы: как и за что могут уволить директора Государственного бюро расследований».

Отметим, иск по поводу назначения Трубы подал другой претендент на должность главы ГБР Юрий Македон, который является нардепом от БПП. По словам двух источников РБК-Украина в правящей коалиции, ориентировочно 31 октября суд, вероятно, примет решение, которое откроет путь к признанию незаконным назначения Трубы главой ГБР.

«Не исключаю, что суд вынесет решение в пользу Юрия Македона, иначе зачем вообще открывать второе производство с нарушенными сроками подачи судебного иска. И это - накануне открытия первых уголовных производств ГБР, ведь мы настроены в ноябре назначить следователей Бюро», - говорит Труба.

Он также уточнил, что суд рассматривает решение комиссии о допуске его к конкурсу на место директора, а не назначение на должность. Вердикт будет озвучен 31 октября, но суд не может отстранить его от работы или остановить действие указа президента.

Смысл иска состоит в том, что изначально Труба подавал документы только на должность заместителя директора. Но на финальном этапе конкурса комиссия позволила ему и другим кандидатам изменить свое решение.

Напомним, 18 июля внешняя конкурсная комиссия при ГБР выбрала 27 чиновников на руководящие должности в Бюро. Именно эти люди вместе с ранее выбранным руководством ГБР должны были стать костяком нового органа.

Как сообщалось, комиссия избрала главой управления ГБР в Николаеве прокурора ГПУ Денегу.

17 июля, за день до того, как комиссия должна была определиться с победителями на руководящие должности в ГБР, депутат Сергей Лещенко опубликовал список будущих победителей. Он написал, что должности ГБР между собой «раздерибанили» министр внутренних дел Арсен Аваков, депутат Сергей Кивалов, первый заместитель СБУ Павел Демчина и бизнесмен, «серый кардинал» партии «Свобода» Игорь Кривецький («Пупс»).

28 августа глава ГБР отказался назначать отобранных на руководящие должности кандидатов, в том числе, и в Николаевской области.

Верховная Рада приняла Закон о создании ГБР 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования, а за прокуратурой останется функция надзора. ГБР будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками. Президент Петр Порошенко подписал закон в январе 2016 года, 1 марта того же года он вступил в силу.