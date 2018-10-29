«Никакой эйфории – готовимся к победе во втором туре выборов президента», – сторонник Саакашвили

Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григол Вашадзе назвал прошедшее в стране голосование «выборами достоинства», поблагодарив избирателей за поддержку.

Соответствующее заявление Вашадзе сделал сегодня на брифинге, комментируя последние результаты голосования, передают «Новости-Грузия».

Ни один из претендентов на пост президента Грузии на выборах главы государства не преодолел необходимый для победы в первом туре барьер в 50% голосов. Согласно последним данным ЦИК, Саломе Зурабишвили, поддерживаемая на выборах правящей партией «Грузинская мечта», набрала 38,63%. Во втором туре ей будет противостоять Вашадзе – член бывшей правящей партии «Единое национальное движение», кандидат, которого представляют объединение 11 оппозиционных партий «Сила в единстве», набравший 37,73%.

- Никакой эйфории, никаких предварительных празднований – впереди у нас второй тур, в котором мы обязательно одержим победу и начнем процесс смены власти в Грузии. Это уже неизбежно. На выборах достоинства граждане Грузии уже выразили свою твердую позицию, - сказал Вашадзе.

Он также поблагодарил за поддержку кандидата в президенты от партии «Европейская Грузия» Давида Бакрадзе и председателя «Республиканской партии» Хатуну Самнидзе. Как Бакрадзе, который на выборах президента занял третье место, так и Самнидзе, чья партия покинула коалицию «Грузинская мечта» в апреле 2016 года, сообщили, что поддержат Вашадзе во втором туре президентских выборов. Кандидат от «Силы в единстве» выразил уверенность, что их примеру в ближайшее время последуют и другие оппозиционные партии.

Вашадзе отметил, что согласно параллельному подсчету голосов, проводившегося наблюдательской организацией «Справедливые выборы», так и по их данным, лидером президентских выборов оказался он. Вместе с тем, эти данные также указывают на необходимость проведения второго тура.

Более того, он указал на грубые нарушения такие, как подкуп и запугивание избирателей. В штабе объединения «Сила в единстве» уверены, что таким образом «Грузинская мечта» смогла набрать 20-25% от общего числа голосов Зурабишвили.

- 20-25% от результата кандидата властей сфальсифицированы – это подкупы, попытки переписать протоколы, запугивание социально незащищенных и пенсионеров, а также тех людей, которые являются госслужащими, использование административных ресурсов. Если какие-либо трюки и существуют и были придуманы на постсоветском пространстве, все они были использованы. При этом, они знают, что не смогли выиграть», - заявил Вашадзе.

К этому времени ЦИК Грузии обработал данные с 99,95% участков. Окончательные итоги ЦИК подведет не позднее 17 ноября. В течение двух недель после обнародования окончательного итогового протокола должен состоятся второй тур выборов — не позднее 2 декабря.