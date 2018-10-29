Николаевское КП «Дирекция по капстроительству» продолжает работать с налоговым долгом в 178 тысяч, несмотря на то, что прошлый год фирма закончила с прибылью

Коммунальное предприятие «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции» Николаевского областного совета на сегодняшний день имеет налоговый долг в размере 178 тысяч гривен, хотя 2017-й год закончило с прибылью.

Об том, что предприятие стало доходным, 26 октября сообщил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи в ходе пресс-конференции, сообщает «Преступности.НЕТ».

Отметим, на сайте Clarity Project, а также на платформе Open Data Bot опубликована информация о том, что по состоянию на первое октября 2018 года предприятие имеет налоговый долг в размере 178 тысяч 130 гривен.

Заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи подтвердил информацию и отметил, что долг появился из-за того, что 2017-й год КП закончило стало доходным предприятием, а налог на прибыль не выплатило.

— Это налог на прибыль. В результате хозяйственной деятельности 2017-го года они сработали с прибылью. Сейчас разрабатывается план мероприятий на 2018 год для того, чтоб его своевременно погасить. (...) В этом году, учитывая уменьшение объемов самого КП, их доходная часть была уменьшена. Сейчас есть механизм с налоговой по погашению долга, - заявил Валентин Гайдаржи.

Гайдаржи добавил, что предприятие будет само погашать свой долг за счет хозяйственной деятельности, а на сегодняшний день занимается шестью проектами и выполняет функции технического надзора. Однако глава ОГА Алексей Савченко заявил, что не понял, как прибыльное предприятие имеет налоговый долг и потребовал разобраться в этом вопросе.

— Подготовьте мне финансовую справку, я на следующей неделе заслушаю это коммунальное предприятие, потому что мне сейчас непонятно, если они сработали с прибылью, почему не было возможности заплатить налог, где были использованы деньги, - добавил Алексей Савченко.

Напомним, Николаевская областная государственная администрация сменила заказчика работ по реконструкции здания шахматного клуба: вместо коммунального предприятия «Дирекция капитального строительства и реконструкции» тендер объявило управление капитального строительства.