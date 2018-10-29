Моя цель – изменить политическую культуру, – Вакарчук прокомментировал перспективу стать Президентом

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует.

Об этом он заявил в понедельник на лекции в Харькове, передает «Украинская правда».

- Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины - ПН), меня интересуют изменения в стране, - отметил певец.

- Президент - это не роль в сериале, президент - это серьезное дело. И Давайте прекратим дискуссии, пойдете в президенты, не пойдете. Это не дискуссия сегодняшнего уровня, она меня обижает, - добавил он.

Вакарчук считает, что политическая культура в стране осталась на уровне 1991 года.

- Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель, - говорит музыкант.

На уточнение, является ли он сейчас политическим деятелем или музыкантом, Вакарчук ответил размыто: «Жизнь покажет».

Ранее лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук уклонялся от ответа на прямой вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты.

- Если вы хотите услышать что-то конкретное - немножко потерпите, - говорил он.

Напомним, ранее Зеленский со сцены порассуждал, стоит ли ему идти в Президенты.