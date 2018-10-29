В Одессе патрульные со стрельбой задержали ехавшего по «встречке» водителя, который едва не сбил пешеходов

В Одессе сотрудники патрульной полиции применили огнестрельное оружие, чтобы остановить водителя автомобиля, который нарушал правила ПДД и едва не сбил пешеходов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

Патрульные заметили на улице Водопроводной автомобиль «Nissan», который ехал по встречной полосе с выключенными фарами. Его водитель проигнорировал требование остановиться и прибавил скорости. Полицейские начали преследование.

На улице Краснова водитель «Nissan» едва не сбил пешеходов, переходивших дорогу. Затем он ускорился и продолжил движение по переулкам в сторону Фонтанской дороги. Чтобы его остановить, полицейские сделали четыре выстрела по колесам.

После этого 29-летний нарушитель врезался в забор. С телесными повреждениями его доставили в больницу.

В отношении водителя составили административные протоколы по статьям 122-2, 122-4, 122 КУоАП - отказ остановиться на требование полицейских, вождение в темное время суток без включенных фар и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, на Закарпатье с погоней и стрельбой задержали группировку наркоторговцев.