«Это все политические игры. И я не могу вместе с вами в них играть», – директор ДЖКХ Николаева Кузнецов написал заявление об увольнении

Виталия Кузнецов Директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Виталий Кузнецов написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом идет речь в его заявлении, размещенном на сайте ДЖКХ.

В своем обращении Кузнецов напомнил, что именно глава фракции «Оппоблок» в Николаевском горсовете Игорь Дятлов требовал его отчета, пока он находился на больничном. При этом директор ДЖКХ уверен, что каким- бы не был его отчет, депутаты от этой политической силы все равно признали бы его неудовлетворительным.

Также Кузнецов отметил, что именно подконтрольные депутатам от «ОБ» ЖЭКи делали все для того, чтобы сорвать старт отопительного сезона в Николаева с целью обвинить в этом потом ДЖКХ во главе с ним.

Кроме того директор ДЖКХ Николаевского горсовета напомнил о том, что именно депутаты от «Оппоблока» заблокировали реализацию ряда проектов в городе.

Сложившуюся ситуацию он назвал политическими играми, на которые он не хочет тратить ни свое время, ни время горожан.

Далее приводим полный текст заявления Кузнецова.

На нескольких прошедших пленарных заседаниях сессий Николаевского городского совета, во время которых я находился на больничном, глава фракции «Оппозиционный блок» Дятлов Игорь Сергеевич требовал от меня выступить с отчетом о работе по подготовке к отопительному сезону. О работе, которая, к слову, еще продолжается. О работе, которую Игорь Сергеевич уже поспешил назвать неудовлетворительной. А потому, каким бы ни был мой очередной отчет, заранее уверен, что работа будет признана депутатами такой, какой они хотят ее признать.

Потому что, если в реальности проблемы с пуском тепла в 15 домах, то у партии «Оппозиционный блок» это будет 300 домов, если в реальности отопительный сезон еще не начался, то у партии «Оппозиционный блок» он уже сорван. И, конечно же, во всем этом виноват директор Департамента ЖКХ Кузнецов. Именно поэтому, я не вижу необходимости, в очередной раз, тратить свое время и время своих коллег на бессмысленные отчеты, которые нужны лишь для того, чтобы несколько депутатов устраивали себе на нем очередные пиар-акции.

Ведь, тут же, подконтрольные депутатам-оппозиционерам ЖЭКи забирают ключи и делают все, чтобы мы не попали в подвалы для проверки отопительной системы. Чтобы, в последствии, вы везде «трубили», что моя работа не удовлетворительна, и что в этих домах я сорвал начало отопительного сезона.

В комментариях и высказываниях депутатов от «Оппозиционного блока» часто звучит цитата: «качество выполнения работ по ремонту крыш – это отдельный разговор». Но по адресу ли это заявление? Департамент ЖКХ до сих пор разгребает фиктивные «ремонты» крыш в домах, доставшиеся нам от предыдущего руководителя. К слову, от него депутаты таких отчетов не требовали, и которого вы так хотите вернуть обратно. Конечно же, это наша неудовлетворительная работа. Чья же еще? Так может нам стоит тогда отчитаться главе фракции «Оппозиционный блок» и об уголовном производстве по ремонту крыш подставными фирмами?

Или может быть депутаты хотят спросить о новых светофорах? Оказывается, это наша вина в том, что они до сих пор не установлены. Как будто бы это мы не принимали решение на бюджетной комиссии о выделении денег, которые были приняты исполкомом еще весной. Будто бы это департамент, а не комиссия согласовывали этот вопрос несколько месяцев и определились под самую осень. А теперь – проводите тендера и долбите промерзшую землю.

И обязательно возникнет тема с отключение электроэнергии в домах. Нас с вами ждут очередные скандалы с перекрытием улиц жителями общежитий. И здесь, в сессионном зале обязательно перед камерами заявят, что виноват в этом Департамент ЖКХ под руководством Кузнецова. В заявлениях обязательно прозвучит, что это департамент отказался перераспределять деньги в бюджете. А дело в том, что в этом перераспределении не было интересующих фракцию «Оппозиционный блок» объектов, в результате чего индивидуальные приборы учета электроснабжения в общежитиях были принесены в жертву политической целесообразности.

Это все политические игры. И я не могу вместе с вами в них играть. Я привык в жизни, что если мы работаем, то мы работаем и занимаемся делом, а не играми. А приспосабливаться работать в таких условиях, когда требуют результат, но работать не дают, я не хочу и не вижу смысла. Если ставят «палки в колеса», если выискивают любой повод для дискредитации структуры и руководителя, а затем «раскручивают» его. Когда ходят «ходоки» от «уважаемых депутатов» и просят, а то и требуют работать так, а не иначе, с теми, а не другими. Я так не умею и не буду. В этом цирке участвовать не хочу.

Но я хочу, чтобы николаевцы понимали. Дело же совсем, не конкретно, в фамилии Кузнецов. Любой другой человек на месте директора Департамента ЖКХ тоже не будет подходить фракции «Оппозиционный блок». Ситуация повторится, если этот руководитель не будет из «Оппозиционного блока» или не будет послушно с ним работать и выполнять все, что скажут. В противном случае будет делаться все, чтобы выжить несговорчивого и не «удобного» руководителя.

А потому, мое заявление об увольнении, к сожалению, вряд ли что-то решит. Пока в городском совете происходит то, что происходит, вряд ли что-то поменяется от смены директора Департамента ЖКХ. Можно находить профессионалов, привозить их из других городов, но они не смогут ничего сделать, пока тут, в городском совете, происходит то, свидетелями чего являются все жители города. Ввиду этого, я не вижу смысла тратить дальше ни свое время, ни тем более время горожан, которые от нас ждут результатов работы. А потому довожу до вашего ведома, уважаемые депутаты и городской голова, что с завтрашнего дня, 30 октября 2018 года я увольняюсь с должности директора Департамента ЖКХ Николаевского городского совета по собственному желанию. Благодарю за внимание!