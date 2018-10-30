У Авакова засекретили информацию о получении «благотворительного» оружия для МВД

Министерство внутренних дел Украины засекретило информацию о получении оружия бесплатно или в рамках предоставления благотворительной помощи в 2017-2018 годах.

Об этом говорится в ответе на запрос Українських Новин.

4 октября информационное агентство направило запрос с просьбой предоставить информацию о том получало ли МВД Украины оружие бесплатно или в рамках предоставления благотворительной помощи в 2017-2018 годах. А также какое именно оружие было получено МВД Украины, указав тип, название, производителя и количество единиц.

«Одновременно информируем, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины «О государственной тайне», пунктов 1.4.7, 4.5.2 Свода сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного приказом Службы безопасности Украины от 17.08.2005 №440 (с изменениями), зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины за №902/11182, запрашиваемые сведения имеют признаки информации с ограниченным доступом, что делает невозможным ее предоставление», - сказано в ответе министерства.

Также в ответе МВД Украины подчеркнули, что по данным бухгалтерского учета аппарат МВД Украины какое-либо оружие в 2017-2018 годах не получал.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что журналисты рассказали, кому и за что Аваков «раздал» 2200 единиц наградного оружия.

Также ранее сообщалось о том, что Аваков подарил огнестрельное оружие 88 депутатам. За время управления министерством Арсен Аваков вручил более 1000 единиц наградного огнестрельного оружия. В том числе штурмовые винтовки, которые в приказах министерства назывались пистолетами.

Ранее также сообщалось, что экс-губернатор Николаевщины и два нардепа получили от своего однопартийца Авакова по пистолету «Форт».