Марина Порошенко посетила фестиваль современной культуры в Житомире и презентовала проект «Детская демократия»

Супруга Президента Украины, председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко посетила фестиваль современной культуры «Октябрь в Октябре» в Житомире.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Это мероприятие проходит при грантовой поддержке Украинского культурного фонда. По словам Марины Порошенко, проект имеет очень амбициозную цель - стать главным событием культурной жизни Житомирской области.

- Я уверена, что с этого фестиваля начнется возрождение знакового для Житомира кинотеатра «Октябрь» - он станет центром прогрессивных идей в области, - отметила председатель Украинского культурного фонда.

Также в рамках проекта Первая леди Украины вместе с вице-премьер-министром - Министром регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадием Зубко и Министром культуры Евгением Нищуком приняла участие в конференции «Когда территория приобретает идентичности».

В ходе работы конференции участники мероприятия вместе с украинскими и зарубежными экспертами работали над формированием культурной идентичности города и региона. Отдельное внимание было сосредоточено на Кмитковском музее изобразительного искусства имени И.Д. Буханчука, в частности его развития в национальном и международном аспектах.

Также во время фестиваля прошел концерт джазмена из Литвы Владимира Тарасова и состоялась презентация нового проекта украинского фотографа Евгения Никифорова.

Среди организаторов фестиваля «Октябрь в Октябре» - ОО «Житомир, сделай громче!» В партнерстве с Житомирским городским советом, Житомирской ОГА и арт-центром «Я Галерея», а также при поддержке Посольства Нидерландов в Украине и Института Адама Мицкевича.

Кроме того, в рамках визита в Житомирскую область Марина Порошенко поздравила молодежь региона с открытием программы «Арсенал Идей. Житомир» на базе Областного академического кукольного театра. Это интерактивная образовательная платформа, которая сочетает искусство, науку и инновации. Проект содержит игровую и лекционную составляющую, а также комплекс развивающих занятий, в первую очередь, для детей с особыми образовательными потребностями.

Совместно с Благотворительным Фондом «Мистецький Арсенал» и Посольством США в Украине Марина Порошенко презентовала в Житомире еще один проект для молодежи - бюро изменений «Детская демократия».

Житомирская область стала одной из первых, кто поддержал это молодежное движение, которое пропагандирует действенный патриотизм и активную жизненную позицию молодежи. С сегодняшнего дня на Житомирщине начался конкурс по отбору участников в «Детскую демократию».