Тимошенко: В обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была стать членом НАТО

Украина должна была получить членство в НАТО в обмен на отказ от статуса ядерной державы.
Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила на инициированном ею Национальном форуме "Новая стратегия мира и безопасности", который во вторник, 30 октября, начал работу в НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба "Батькивщины".
В мероприятии принимают участие военные, волонтеры, военные медики и капелланы, эксперты по вопросам безопасности, представители дипломатического корпуса и международных организаций.
- 27 лет мы вели неэффективную дипломатическую, оборонную политику и политику по безопасности. Надо признать: отказ от ядерной державы - наша историческая ошибка, - сказала лидер "Батькивщины".
Она убеждена, что никакие международные гарантии безопасности не работают, если они не подкреплены надежными механизмами их исполнения.
- Когда мы отказывались от ядерного оружия, единственная гарантия, которую мы могли получить и которая была бы непоколебимой: мы - оружие, а нам - членство в НАТО. Нам бы дали такую гарантию, потому что все были заинтересованы, чтобы оружие было уничтожено. Мы тогда могли стать членами НАТО, если бы были непреклонны в отстаивании национальных интересов, - пояснила Тимошенко.