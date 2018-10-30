Тимошенко: В обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была стать членом НАТО

Украина должна была получить членство в НАТО в обмен на отказ от статуса ядерной державы.

Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила на инициированном ею Национальном форуме "Новая стратегия мира и безопасности", который во вторник, 30 октября, начал работу в НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба "Батькивщины".

В мероприятии принимают участие военные, волонтеры, военные медики и капелланы, эксперты по вопросам безопасности, представители дипломатического корпуса и международных организаций.

В ходе своего выступления Тимошенко отметила, что Украина должна была получить членство в НАТО в обмен на отказ от ядерного статуса. Однако из-за слабой позиции в отстаивании национальных интересов страна потеряла эту возможность, и отказ от оружия стал исторической ошибкой.

- 27 лет мы вели неэффективную дипломатическую, оборонную политику и политику по безопасности. Надо признать: отказ от ядерной державы - наша историческая ошибка, - сказала лидер "Батькивщины".

Она убеждена, что никакие международные гарантии безопасности не работают, если они не подкреплены надежными механизмами их исполнения.