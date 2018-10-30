Порошенко уволил главу Киевской ОГА и назначил на его должность люстрированного экс-начальника милиции Терещука

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Киевской ОГА скандального Александра Терещука.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Во вторник, 30 октября, Порошенко подписал указ о назначении Терещука.

«Назначить Терещука Александра Дмитриевича председателем Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством», - говорится в соответствующем указе.

Порошенко уже представил нового главу Киевской ОГА, отметив, что его главная задача будет заключаться в защите людей.

- Мы должны быть абсолютно открытыми к проблемам людей и не откладывать проблемы в «долгий ящик», а решать их, - сказал Порошенко представляя Терещука.

Напомним, ранее Кабмин согласовал увольнение главы Киевской ОГА Александра Горгана и еще трех глав областных государственных администраций.

Отметим, Терещук до 2014 года возглавлял милицию Волыни, отправлял на Майдан «Беркут» и уволился после побега Януковича.

В 2014 году Терещук возглавил полицию Киева. Как писал главный редактор «Цензора» Юрий Бутусов со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова, назначение Терещука требовал Президент Петр Порошенко. В 2015 году Терещук был показательно уволен из полиции, а на деле переведен в Нацгвардию. Затем Порошенко освободил его от люстрации, и он был восстановлен в должности, но в том же году его уволили по представлению тогдашнего главы Нацполиции Хатии Деканоидзе за организацию митинга уволенных милиционеров против реформы полиции.

В 2017 году Терещук выиграл конкурс на должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации.

Также ранее сообщалось, что дочь Терещука по завышенной цене установит в порту «Южный» видеонаблюдение за 64 миллиона.