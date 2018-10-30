«Главная задача - это защита людей, в том числе и социальная защита», - Президент Украины

Главная задача, которую я ставлю - это защита людей, в том числе и социальная защита. Мы должны быть абсолютно открытыми к проблемам людей и не откладывать проблемы в «долгий ящик», а решать их.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время представления нового председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука.

«Мы не можем допустить снижения уровня жизни людей. Есть проблемы с субсидиями? Упростите, начислите, а потом разберетесь. Ни в коем случае нельзя, чтобы человеку было отказано, особенно, когда он имеет законное право на это», - отметил Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос корреспондируется с энергоэффективностью, с повышением эффективности использования бюджетных средств.

Президент особо отметил, что нужно сделать еще один шаг и переходить к монетизации субсидий. По его словам, когда человек экономит электроэнергию, тепло, топливо, экономит газ, то часть этих средств лучше отдать человеку.

Глава государства также подчеркнул, что механизм монетизации субсидий должен быть немедленно разработан и внедрен как можно быстрее. Он отметил, что Правительство должно обеспечить соответствующую эффективную работу, чтобы каждый имел возможность обратиться и решить свою проблему.

Петр Порошенко также отметил, что нельзя допустить, чтобы «любые политиканы, пообещав, что газ, а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб ... будет бесплатным, будем раздавать».