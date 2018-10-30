«Все онкобольные придут к вам»: члены бюджетной комиссии облсовета поссорились с депутатами Радсадовской ОТГ

Депутаты-члены комиссии по вопросам бюджета в Николаевском областном совете не смогли найти общий язык с депутатами из Радсадовской объединенной территориальной общины по вопросу покупки в онкологическую больницу медицинского оборудования.

Об этом шла речь 30 октября, в ходе комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, сообщает «Преступности.НЕТ».

К депутатам обратилась их коллега в Радсадовском сельском совете Валентина Рудницкая и сообщила, что ее знакомая попала в онкологическую больницу. Ей надо было проходить лечение в радиологическом отделении, однако там ей сообщили, что из-за того, что необходимый аппарат один, на стационар в отделении возникает очередь.

— Я попала в отделение радиологии, там есть заведующая Инна Петровна. Когд мы к ней обратились, чтоб оформлять койкоместо, принимать лечение, она сказала, чтоб мы становились в очередь. «У нас один аппарат на всю Николаевскую область». Сколько обращались и лично она, приходили и областные депутаты, все отделения и особенно радиологию, обращались по поводу этого аппарата – отказали, - рассказала Валентина Рудницкая.

Стоит отметить, что депутат Татьяна Демченко анонсировала приход коллег из ОТГ, а в ходе обращения Рудницкой отметила, что аппарат стоит 36 миллионов. Сама Валентина Рудницкая предложила вынести вопрос о покупке аппарата на ближайшую сессию облсовета, на что глава комиссии, депутат Федор Барна отметил, что на этой комиссии члены заседания не занимаются распределением денег.

К депутатам, в свою очередь, обратился заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир. Он рассказал о том, что проект по реконструкции радиологического отделения в больнице, а также по закупке туда оборудования уже подан на финансирование из Государственного фонда регионального развития.

— Управлением здравоохранения разработан проект реконструкции радиологического отделения с покупкой нового оборудования. Этот проект прошел экспертизы и подан на конкурс Государственного фонда регионального развития. Общая стоимость проекта составляет около 80 миллионов, половина из которых – это приобретение нового оборудования. При всем этом, мы должны понимать, что в областном бюджете нет таких денег, проблема является насущной в области, самый простой путь – это Государственный фонд регионального развития, - рассказал Александр Кушнир.

В ответ на это Валентина Рудницкая возмутилась и еще раз потребовала вынести вопрос о покупке оборудования на ближайшую сессию. В свою очередь, Татьяна Демченко заявила, что еще в 2017 году депутаты в ходе сессии приняли решение о продлении программы по борьбе с онкологией, в которой обозначалась и покупка оборудования.

— У нас есть в государстве Конституция. Статья 144 Конституции обязывает решение сессии соответствующих советов к выполнению на соответственной территории. Ставлю вас в известность, что в 2017 году, 23 февраля, мы с вами приняли решение, которым продолжили программу борьбы с онкологическими заболеваниями. Аппарат, который называется терабалт, у нас предусмотрен в решении сессии. Нам не нужна говорильня, его просто нужно выполнить, - рассказала Татьяна Демченко.

В то же время, Федор Барна предложил обратиться к народным депутатам с предложением профинансировать покупку оборудования.

— Если вы за то, чтоб все было справедливо, всей общиной давайте обратимся в народным депутатам. (...) У народных депутатов есть по 25 миллионов гривен на соцэкономразвитие. У нас есть город Николаев и мы тоже. Давайте вместе отработаем, - сказал Барна.

Татьяна Демченко согласилась, но сослалась на облгосадминистрацию, заявив, что это должны сделать они, на что депутат Григорий Ташлык возмутился и спросил, почему это не могут сделать члены бюджетной комиссии. Александр Кушнир, в свою очередь, отметил, что из ситуации есть два выхода – ждать, когда проект по реконструкции радиологического отделения, победит и параллельно обратиться к народным депутатам.

— Есть два варианта – первый вариант – это проект, который мы подали на ГФРР и мы можем, если он победит, предусмотреть софинансирование. Второй вариант – обратиться сейчас к народным депутатам. У нас есть проблематика, которая касается всей области, депутаты представляют всю область, - заявил Александр Кушнир.

В ходе обсуждения вопроса Валентина Рудницкая встала и рассказала о том, что в 2017 году несколько депутатов от областного совета купили себе несколько автомобилей за аналогичную сумму стоимости медицинского оборудования.

— 2017 год – наш районный совет на аэропорт 500 тысяч туда-сюда. Вернули их назад и в это время некоторые депутаты наши областные покупают по две машины на эту сумму за этот аппарат, - заявила Рудницкая.

Это вызвало возмущение среди депутатов – депутат Владимир Фроленко потребовал назвать фамилии, однако Рудницкая их не назвала и продолжала кричать вместе со своей коллегой из Радсадовской ОТГ. В какой-то момент Александр Кушнир встал и вышел из кабинета, позвав Рудницкую за собой. Депутат Максим Невенчанный, который пришел на комиссию, чтобы раздать листовки в поддержку предстоящего митинга за понижение тарифа на газ, встал и начал кричать, напомнив, что аналогичным образом Кушнир «выводил» Рудницую из сессионного зала на последнем заседании. Федор Барна попросил Невенчанного не кричать, а представитель Радсадовской ОТГ вскоре вернулась обратно в кабинет.

Когда депутаты окончательно утвердили обращение к нардепам, Валентина Рудницкая заявила, что позовет к облгосадминистрации онкобольных людей.

— Газоны будут вытоптаны, я умею с людьми общаться, все онкобольные придут к вам. Я не пугаю, но это будет. Выставляйте во все каналы, вот, что делает бюджетная комиссия, чтоб сэкономить себе за плечи. Пусть люди знают, что тут делается, - заявила Рудницкая.

Эта речь возмутила депутата Тахира Садридинова, который, повысив голос, спросил, где, по мнению Рудницкой, депутатам надо взять средства на оборудование к следующей сессии.

— А что тут делается? Скажите! Какая несправедливость? Скажите, где нам взять деньги?! Где взять 36 миллионов?! – спросил Садридинов. — Если бы я сидела на вашем месте, я б их где-то нашла, - заявила Рудницкая. — Вы сядете на мое место? Я вам дарю это место, сядьте сюда! (...) Мы хотим решить этот вопрос! Дайте нам возможность решить этот вопрос! – добавил Тахир Садридинов.

После этих слов Валентина Рудницкая подошла к нескольким депутатам, поблагодарила Татьяну Демченко и покинула заседание комиссии.

Напомним, управлению охраны здоровья Николаевского горсовета до конца года необходимо 154 миллиона 260 тысяч гривен на решение перечня неотложных вопросов, которые нуждаются в мгновенном решении. Это и отопительный сезон, и средства на оборудование, на медикаменты и реактивы для анализов, и на противопожарную сигнализацию в медучреждениях.