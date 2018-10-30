Начальник патронатной службы главы ОГА уволился спустя месяц после назначения

Начальник патронатной службы председателя Николаевской ОГА Николай Ворона уволился с занимаемой должности, проработав на ней чуть больше месяца.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Причиной ухода стали жизненные обстоятельства. Ворона подчеркнул, что к работе они не имеют никакого отношения: о том, что он не сработался с коллегами или руководством, не может быть и речи.

- Тут нет никакой политики, – сказал экс-чиновник.

Заступил на должность Николай Ворона 18 сентября. В ней он не видел ничего принципиально нового, так как много лет работал на госслужбе. В свою очередь его электронная декларация, поданная перед увольнением, не содержала в себе новых данных в отношении той, что оформлялась Вороной в качестве кандидата на должность.

Напомним, что Николай Ворона был советником экс-председателя главы Николаевской облгосадминистрации Вадима Мерикова.