Заложенной «компенсации» из облсовета на утепление домов хватило только на 6 ОСМД Николаева – депутаты решили обратиться в горсовет

Депутаты-члены комиссии по вопросам бюджета Николаевского областного совета обратятся в городской совет с предложением выделить дополнительные средства в качестве компенсации ОСМД, которые принимают участие в Программе энергоэффективности.

Об этом шла речь во вторник, 29 октября в ходе заседания комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, сообщает «Преступности.НЕТ».

К депутатам обратилась глава ОО «Ресурсный центр поддержки ОСМД города Николаева» Дарья Лазарева, которая рассказала, что на сегодняшний день только шесть ОСМД из 49 смогли в полном объеме реализовать программу утепления домов, остальным не хватило компенсации из областного бюджета. В связи с этим, Дарья Лазарева попросила перераспределить финансирование и выделить дополнительную сумму.

— Есть государственная программа энергоэффективности, которая предусматривает три компенсации – первая компенсация государственная, которая составляет от 40 до 70%, вторая компенсация – городская – 30% или проценты по кредиту и третья компенсация – областная, которая составляет 20%, но не более 60 тысяч гривен. В этом году 49 ОСМД подали документы на участие в программе. Результат – программа направлена на экономию энергоресурсов, к чему мы все с вами стремимся. Все ОСМД получили государственную компенсацию, городскую. Но существует проблема с областной компенсацией, потому что в бюджете было предусмотрено всего лишь 300 тысяч гривен. Смогли получить компенсацию только шесть ОСМД. Вопрос, что делать всем остальным, эти деньги не предусмотрены в бюджетах наших ОСМД, это очень существенные суммы для нас. Поэтому мы просим вас перераспределить финансирование. У вас по итогам трех кварталов есть такие полномочия, - сказала Лазарева.

Руководитель Центра поддержки ОСМД отметила, что для утепления остальных домов не хватает 2,2 миллиона гривен и попросила выделить эту сумму, а в следующем году предусмотреть большую сумму на финансирование компенсации, поскольку 300 тысяч – это мало.

В ответ на это заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир отметил, что основные средства находятся на местах, кроме того сумма в 300 тысяч заранее обговаривалась, из областного бюджета изначально не собирались полностью обеспечить компенсацию всем городским ОСМД, поскольку есть и другие источники финансирования. В связи с чем заместитель главы ОГА предложил обратиться в городской совет.

— Вы сами отметили, что программа не входит в наши полномочия. Мы ее приняли, чтоб показать важность вопроса. Я не отбрасываю, что он у вас важный, но, в том числе, он распространяется и на всю область. В рамках средств, которые распределяются, основные средства находятся на местах. Я не хочу вам говорить, чтоб вы пошли в город, где есть большое количество средств, но, к сожалению, это должно решаться на этом уровне. В нашей областной программе мы не брали обязательства. Мы предусмотрели средства и мы заранее честно предупредили, что у нас есть 300 тысяч, которые мы готовы дать на это направление. Мы не выступали, что идем на все обязательства, которые есть, потому что мы понимаем, что есть разные источники – государственный бюджет, который дает вам эту программу, есть местный и есть областной. (...) Мы имеем право перераспределять, когда у нас перевыполнение больше 5%. На данный момент в областном бюджете перевыполнения больше 5% нет, поэтому мы не разрабатываем внесение изменений в бюджет, - отметил Александр Кушнир.

Дарья Лазарева парировала, заявив, что, если в этом году другие ОСМД увидят, что дома, подавшие заявку на участие в программе, не получат компенсацию, не будут принимать участие в программе в следующем году, поэтому сумму нужно выделить до конца года.

— Город свои обязательства перед нами выполнил. У нас есть третья компенсация, это областная компенсация. Если вы говорите, что вы заложите финансирование на следующий год, то тогда вы тоже должны понимать, что те ОСМД, которые смотрят на нас, что мы не получаем компенсацию, они в следующем году документы по энергоэффективности не подадут, - сказала Лазарева.

Федор Барна, в свою очередь, заявил, что на сегодняшний день из бюджета выделить 2,2 миллиона нет возможности, отметив, что область, как и город, выполнила свои обязательства. В то же время Кушнир попросил не спекулировать на этой теме, добавив, что в дальнейшем ОСМД будет окупаться.

— Я вас прошу на такой хорошей теме не спекулировать. ОСМД – это выгодно. И со временем оно окупается. Но для того, чтоб людям показать в первый период и внедрена эта компенсация. Оно в принципе и без компенсации себя окупает, - добавил Александр Кушнир.

Депутат Татьяна Демченко заявила, что проблему должна решить облгосадминистрация, изыскав пути для возможности выделения финансирования и потребовала добавить этот пункт к решению депутатов об обращении к городскому совету и лично мэру Александру Сенкевичу с предложением выделить 2,2 миллиона. Однако при обсуждении окончательной формулировки Барна предложил проголосовать за «рассмотрение облгосадминистрацией возможности выделения средств на финансирование компенсации по Программе энергоэффективности», с чем Демченко не согласилась и предложила проголосовать за более размытую формулировку «принять меры по решению вопроса». Вопрос был проголосован единогласно.

Напомним, в Николаеве жители дома по улице Архитектора Старова стали одними из первых, кто воспользовался программой «Теплый дом» и взяли кредит в банке для того, чтоб утеплить многоквартирное здание, - мэр Александр Сенкевич призвал других членов ОСМД не бояться брать "теплые кредиты".