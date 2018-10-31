Заседание Совбеза ООН по «украинскому вопросу» показали международную изоляцию России, - Порошенко

Результаты заседания Совета безопасности ООН показали продолжающуюся международную изоляцию России.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Результаты заседания СБ ООН со всей очевидностью показали продолжающуюся международную изоляцию Москвы, которая демонстрирует вызывающее поведение и упорное нежелание слышать вполне легитимные призывы международного сообщества», - отметил Порошенко на своей странице в Facebook.

«Очень показательные и красноречивые итоги заседания Совета Безопасности ООН по «украинскому вопросу» - мощная поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины», - подчеркнул Глава государства.

Петр Порошенко особо подчеркнул, что Кремль должен прекратить свою грубую агрессию на Донбассе, отказаться от поставки оружия и техники на оккупированную территорию и прекратить обструкцию Минских договоренностей.

«Крым должен быть деокупирован, агрессивная политика России в акватории Азовского моря и Керченского пролива - неприемлема. Москва должна отказаться от проведения фейковых «местных выборов» на оккупированном Донбассе в ноябре, они незаконны и являются очередным примером российской подрывной деятельности». – заявил Порошенко.