«Власть должна расчищать путь к восстановлению экономики», - Порошенко подписал законы для развития бизнеса в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования» и Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функционирования финансового сектора».

Соответствующие законопроекты глава государства подписал во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса, передает пресс-служба главы государства.

- Считаю, что Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования» очень нужен. Власть должна расчищать путь для восстановления экономики. А экономическое развитие невозможно без финансового ресурса. Важным для бизнеса, насколько я знаю из общения с вами, является дальнейшее совершенствование механизмов функционирования финансового сектора, - отметил Президент.

- Требуют изменений механизмы корпоративного управления государственными банками - сделать это прозрачно, понятнее, более предсказуемым, - сказал Президент, комментируя изменения, на которые направлен закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функционирования финансового сектора».

Глава государства подчеркнул, что этим законом также определяется новый порядок формирования состава наблюдательных советов, обеспечение прозрачности деятельности государственных банков, которые на сегодня составляют более половины финансово-банковского сектора.