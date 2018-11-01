Депутат Кормышкин призвал не заниматься манипуляциями в связи с повышением тарифа на газ, а искать «цивилизованные пути выхода»

Областная партийная организация «Наш край» во главе с депутатом областного совета Юрием Кормышкиным не поддерживает акции протеста против повышения цены на газ, которые проходя сейчас на Николаевщине, однако выступает против повышения тарифа на газ.

Об этом говорится в заявлении партии.

«Против ли я и «Наш Край» повышения тарифов на газ? Конечно, против! Но знаете, есть такое старое, но правильное выражение - «после драки кулаками не машут». Коллеги депутаты, подписавшиеся под обращением, где же вы были раньше со своими акциями протеста, когда «Наш Край» почти все лето собирал подписи против повышения тарифов на газ?» - говорится в заявлении.

Сообщается, что члены партии «Наш край» заявили про сбор подписей против повышения цены на газ сразу после появления в информпространстве сообщений о поднятии стоимости газа для населения на 62 %.

С июля месяца по Николаевской области было собрано 85 тысяч подписей и петицию с требованиями населения направлено в Кабмин. Поднятие цены произошло, но на 23,5%. И ни одна политическая сила не поддержала инициативу «Нашего края» в кампании «Нет – повышению цены на газ», - говорится в сообщении.

Юрий Кормышкин в заявлении отметил, что, пока другие политические силы занимаются манипуляциями и собирают митинги под Николаевской облгосадминистрацией, члены партии «Наш край» собрали подписи и отправили их в Кабинет Министров.

«Сегодня вы привели под облгосадминистрацию под сотню людей из полумиллионного города, а мы нашли отзыв у 85 тысяч жителей региона.

Потому не занимайтесь политическими манипуляциями в преддверии выборов и не вводите людей в заблуждение, организовывая митинги, которые никак не решат наших тарифных проблем. Лучше соберите ещё сотни тысяч подписей и направьте их в Кабмин, как «Наш Край». Нужно искать цивилизованные пути выхода из ситуаций!» - заявил Юрий Кормышкин.

Представители «Нашего края» так же уверенны, что снизить цену на газ для населения необходимо за счет развития отечественных месторождений голубого топлива.

«На сегодняшний день приблизительная стоимость украинского газа 3,2 тысячи гривен за тысячу кубометров. Эта цена соизмерима с доходами людей и более чем в два раза меньше той цены, которую мы сегодня платим. Для нужд людей и сферы жилищно-коммунального хозяйства нашего отечественного газа будет достаточно», — добавил Юрий Кормышкин.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что с 1 ноября цена на газ для населения будет увеличена на 23%.

В связи с этим Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет требовать у Верховной Рады расширить программу субсидий.

В свою очередь, глава Николаевской ОГА раскритиковал Тимошенко за ее популистские заявлениявокруг повышения стоимости газа.

В связи с этим 31 октября под зданием Николаевской облгосадминистрации прошел митинг против повышения тарифа на газ.