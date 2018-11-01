Глава «Укртрансбезопасности» Ноняк, выступая в ЕВА, показал карту с «российским» Крымом

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В среду, 31 октября, глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время выступления на круглом столе Комитета по логистике European Business Assotiation (ЕВА) показал карту Европы с российским, а не украинским Крымом. 

Об этом пишут «Украинские новости».

Так, круглый стол был посвящен обсуждению вопроса отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержке пересечения границы на польской границе.

На карте, показанной во время выступления главы Укртрансбезопасности, можно видеть, что Крым обозначен таким же цветом, как и Россия - красным.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил провести служебное расследование по данному факту,  сообщила пресс-секретарь министра Марина Томко на своей странице в Facebook.

«Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать служебное расследование об использовании председателем Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с «российским» Крымом», — написала она.

Напомним, в апреле 2018 года Кабмин временно отстранял от должности Нойняка и назначал служебное расследование.

Роман Свиридов

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