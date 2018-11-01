Тимошенко продолжает возглавлять президентский рейтинг, Зеленский вошел в тройку лидеров, - опрос

На выборах президента за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 13,4% украинцев, за шоумена Владимира Зеленского – 7,6%, за действующего президента Петра Порошенко и лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – по 7%, за сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко – 6,9%.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Яременко, Киевского международного института социологии и социологической группы «Рейтинг», передает «Украинская правда».

Кроме того, согласно полученным результатам, лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы поддержать 5,7%, музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука – 4,9%, за лидера партии «За життя» Вадима Рабиновичаготовы проголосовать 3,5%, за мэра Львова, лидера объединения «Самопомич» Андрея Садового – 2,5%, за лидера Всеукраинского объединения «Свобода» Олега Тягнибока (который уже заявил о том, что не будет баллотироваться – ПН) – 1,8%, народного депутата, члена партии «Укроп» Александра Шевченко – 1,7%, еще несколько кандидатов получают поддержку менее 1% опрошенных.

За другого кандидата намерены голосовать 3,4%, затруднились ответить – 16,7%, не голосовали бы на выборах президента – 12,5%.

Среди тех, кто определился и будет голосовать на выборах, 18,9% готовы поддержать Тимошенко, 10,7% - за Зеленского, по 9,9% - за Гриценко и Порошенко, 9,8% - за Бойко, 8% - за Ляшко, 7% - за Вакарчука, 4,9% - за Рабиновича, 3,5% - за Садового.

В целом 75,8% респондентов сказали, что точно намерены голосовать на выборах президента Украины или скорее всего намерены прийти на выборы, 19,5% считают, что точно не будут голосовать или склонятся к тому, что не будут голосовать.

Также стоит отметить, что лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко побеждает своих потенциальных соперников во 2-м туре выборов президента в комбинациях из 4-х претендентов.

Как показывает исследование, в случае выхода во второй тур Гриценко и президента Петра Порошенко лидер «Гражданской позиции» выигрывает у нынешнего главы государства с результатом 33,1% против 14,3%. В случае выхода во второй тур Гриценко и Тимошенко он побеждает лидера «Батькивщины» с результатом 26,9% против 24,8%. Сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко Гриценко побеждает с результатом 31,3% против 15,9%.

При выходе во второй тур Тимошенко и Порошенко лидер «Батькивщины» выигрывает у действующего президента с результатом 30,7% против 15,1%. При выходе во второй тур Тимошенко и Бойко она побеждает с результатом 30,2% против 16,8%. Если во второй тур выйдут Порошенко и Бойко, уровень их поддержки среди респондентов приблизительно одинаковый – 20% у президента против 20,2% у его потенциального оппонента.

В ходе исследования было опрошено 13 тысяч 684 респондента. Опрос проводился с 28 сентября по 16 октября 2018 года на всей территории Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стандартные отклонения при достоверных 95% не превышают 0,85%.

Напомним, ранее Порошенко, Луценко и Аваков возглавили антирейтинг «симпатий украинцев» по результатам опроса американских социологов.