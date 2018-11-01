Тимошенко ожидает, что ее внесение в российский санкционный список станет основой для «темников на Банковой»

Лидер партии ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко ожидает, что против нее запустят негативную информационную компанию о выгоде для Кремля в результате ее внесения в санкционный список российского правительства.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Улыбаюсь и представляю, как сейчас на Банковой оперативно складываются новые темники о том, что «Кремль сделал это специально». У них на мифологеме обо мне как о «кремлевской руке» построена вся черная PR-кампания», – написала Тимошенко, отметив, что у нее нет бизнеса или активов на территории РФ.

При это Юлия Тимошенко подчеркнула, что в санкционный список российского правительства не попал «Рошен» или «Ленинская кузница».

«Вообще о всей санкционной политике я хочу сказать следующее. Успех Украины, построение сильного демократического, европейского государства - это будет адекватная наша «санкция» российскому захватчику. Это именно та санкция, от которой Кремлю будет точно нехорошо», – написала лидер ВО «Батьківщина».

Напомним, что Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди физлиц: Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Алексей Порошенко, Андрей Парубий, Юрий Луценко, Виктор Чумак, Андрей Коболев, Владимир Омелян, Андрей Билецкий, Олег Ляшко, Сергей Власенко, Константин Жеваго, Константин Григоришин, Галина и Александр Гереги, Евгений Гелер, Андрей Веревский, Геннадий Боголюбов, Сергей и Александр Буряки, Леонид Черновецкий, Александр Ярославский и другие.

Среди юридических лиц в списке санкций: АвтоКрАЗ, Черкасский Азот, Банк Кредит Днепр, Валки-Ильменит, ВостГОК, Днепразот, Концерн Галнафтогаз, Мироновский хлебопродукт, Нибулон, Укрспирт, ХТЗ, FOZZY Group, Кернел и другие.