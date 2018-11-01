Во Львове из-за противостояния местной и областной власти установили сразу два памятника ЗУНР в 450 м друг от друга

Во Львове из-за противостояния местной и областной власти появилось два памятника Западно-Украинской Народной Республике в 450 метрах друг от друга.

Об этом сообщает «Левый берег».

Мэрия Львова установила свой памятник в виде льва с герба ЗУНР на площади по улице Городоцкого, 40 еще на прошлой неделе. А 1 ноября свой 8-метровый памятник на углу улицы Огиенко и Ноябрьского Чина открыла Львовская обладминистрация. Расстояние между ними - около 450 метров.

Памятник, установленный мэрией города

Памятник, установленный Львовской ОГА

На его открытии присутствовали, в частности, первый вице-премьер Степан Кубив, генпрокурор Юрий Луценко, глава обладминистрации Олег Синютка.

Напомним, что конфликт между городской и областной властью связан с мусорным кризисом 2016-2017 годов, когда у Львовав были проблемы с вывозом мусора в связи с закрытием городской свалки. Летом 2017 года горсовет вынужден был передать эти обязанности с доплатой Львовской ОГА. Мэр Львова Садовый согласился передать функцию по вывозу мусора областной администрации, но назвал это ультиматумом со стороны центральной власти.