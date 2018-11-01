Самая большая проблема госбанков – кредиты политической элите страны, – экс-глава НБУ гонтарева

Одной из главных проблем банковского сектора Украины является высокая доля кредитов связанным лицам. При этом наихудшая ситуация наблюдается в банках, принадлежащих государству, – их использовали для выдачи кредитов представителям политических кругов.

Об этом в интервью «Новому времени» рассказала бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.

- У нас самые большие проблемы были в наших системных банках. Это госбанки и Приват. Но в государственных банках – это не столько кредиты связанным лицам в строгом смысле слова, это кредиты политической элите страны, – отметила Гонтарева.

По ее словам, эта ситуация была характерна не только для времен президентства Виктора Януковича.

- Посмотрите на баланс этих банков и вы поймете, что "злочинна влада" действовала на территории Украины лет 20. Государственные банки использовали, как хотели. Вот недавно история – нардеп Станислав Березкин, компания Креатив и так далее. Это же не семья Януковича уже, правда? А перед этим, посмотрите: братья Клюевы, до Клюевых вы других найдете. Весь политический Олимп, – резюмировала экс-глава Нацбанка.

Она также обратила внимание на «совершенно уникальную проблему» украинских банков в мировом контексте – в том, что кредиты массово выдавались связанным лицам.

- Только у нас в стране крупнейший банк принадлежал олигархам. Многие банки тоже принадлежали олигархам. Эта олигархическая модель и породила связанность, – пояснила она.

Напомним, что киевский суд обязал НАБУ открыть дело на Гонтареву за рефинансирование «ПриватБанка». Однако позже Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело о возможных недостоверных сведениях в декларации экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.