Сессия Николаевского горсовета: Депутаты собрались, чтобы заслушать отчет директора ДЖКХ, который решил уволиться ОНЛАЙН

В пятницу, 2 ноября проходит пленарное заседание внеочередной 45 сессии Николаевского городского совета, на которой депутатам предлагается заслушать отчет директора департамента ЖКХ Виталия Кузнецова.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что отчет Кузнецова депутаты должны были заслушать еще 24 октября, на внеочередной 43-й сессии. Однако Кузнецов тогда был на больничном и депутаты не хотели слушать подчиненных директора ДЖКХ. В частности депутатов не устраивало и то, что у них нет наочных материалов. Секретарь горсовета Татьяна Казакова тогда сообщила, что департамент перед сессией не предоставил никаких документов. Тогда было принято решение перенести заслушивание отчета на другую сессию, чтобы все было по правилам.

Уже 29 октября директор департамента Виталий Кузнецов написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию, в котором заявил, что именно подконтрольные депутатам от «ОБ» ЖЭКи делали все для того, чтобы сорвать старт отопительного сезона в Николаева с целью обвинить в этом потом ДЖКХ во главе с ним.

В частности, на сессию сегодня должны были вынести вопрос о перераспределении бюджета в размере 160 миллионов гривен, однако члены бюджетной комиссии на вчерашнем заседании за три часа так и не согласовали данное перераспределение.

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