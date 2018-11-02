Экс-боец АТО обвинил Тимошенко и ее партию в незаконном использовании его фотографии в политической агитации

Команда политической партии «Батькивщина» без разрешения использовала в своей предвыборной агитации фотографию бывшего военнослужащего, экс-участника АТО Алексея Лысенко, который не является сторонником Юлии Тимошенко.

Об этом написал на своей странице в Facebook боец батальона «Азов» Алексей Лысенко.

«Сегодня партия Тимошенко использовала моё фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов и пророссийской повестки», — написал он.

Он сообщил о себе, что в националистическом движении находится «задолго до того, как началась война».

«Я боролся с режимом внутренней оккупации ещё тогда, когда Тимошенко на пару с Януковичем хотела разделить страну на двоих посредством «широкой коалиции». В 2008 году после событий в Грузии и Крыму я готовился к маршу нации, а не продался Путину. Я был «провокатором» на Майдане, после захвата моего родного города Россией пошёл на фронт как доброволец. Вместе с побратимами мы сражались за Украину в Харькове, Мариуполе, Маринке и Широкино. Мы воевали за Нацию и её будущее. И я не собираюсь терпеть, чтобы всякие политические прохвосты и мразь пиарились за счёт наших имён. Тем более такие люди, как Тимошенко», — добавил он.

Лысенко уточнил, что является противником Тимошенко и не давал разрешения на публикацию его фотографии. Он потребовал от нее публичных извинений в формате видеозаписи.

При этом бывший доброволец предъявил ультиматум: или в течение 24 часов будут принесены извинения, или он с побратимами придет под партийный офис Тимошенко.

Отметим, ранее издание «NikLife» сообщало, что популярный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула обвинил «Батькивщину» в использовании его имени в целях политической рекламы и требует публичного извинения от политсилы.

При этом он прокомментировал это тем, что «какие-то г*ндоны решили попиариться на его пятилетней волонтерской деятельности». В частности, он возмутился появлением на партийной странице ВО «Батькивщина» Волынь разрекламированного сообщения с его портретом и надписью: «Сергей Притула собрал 7500000 для бойцов АТО. Уважаешь? Ставь лайк». Позже в «Батькищине» принесли извинения Притуле за непрофессиональные действия своих сотрудников.