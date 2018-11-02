Вместо того чтобы бряцать оружием на фронте и вводить санкции России лучше убраться из Украины, - Порошенко

Введение Россией санкций против украинцев не было неожиданностью, пребывание в данном списке – это как некая государственная награда.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместной с Федеральным канцлером Германии встречи с представителями СМИ, передает пресс-служба главы государства.

- За небольшим исключением - это список очень достойных людей, включая моего сына и половину моей администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством членов коалиции и украинского правительства, - отметил Президент Петр Порошенко, комментируя по просьбе журналистов введение санкций РФ против украинских граждан.

Президент Украины также отметил, что российское решение о санкциях против украинских граждан «не было неожиданным».

- Пребывание в этом списке есть как некая государственная награда. По крайней мере это так воспринимается, - сказал Петр Порошенко и добавил: Очень обижены те, кто в этот список не попали.

- Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте или вводить санкции, России надо сделать очень простую вещь - уйти из Украины, отвести свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет и мир, и будет не нужно вводить какие-либо санкции, - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что объявление Россией этого санкционного списка является «свидетельством неконструктивной позиции Российской Федерации».

- Свидетельством того, что они не собираются имплементировать Минск (Минские договоренности - ред.), не собираются снизить напряжение и не собираются забирать свои войска. Это очень печально, - сказал Президент.

Напомним, 1 ноября Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. В список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Также под санкции РФ попал владелец «Нибулона», морпорт «Ника-Тера» и два высокопоставленных чиновника из Николаевщины.