«Окончательное решение скажут специалисты», - в ОГА еще не знают, будут ли вообще восстанавливать разрушенную школу в Новом Буге

На сегодняшний день неизвестно, будет ли восстанавливаться общеобразовательная школа №1 в Новом Буге, где в июле 2017-го года обрушилось три этажа здания, поскольку проект ремонта должны проверить специалисты и решить, подлежит ли здание восстановлению.

Об этом заявил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи в пятницу, 2 ноября, в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам Гайдаржи, по предварительным оценкам цена на ремонт школы «существенная», - таких денег нет в местном бюджете. Кроме того, проект ремонтных работ школы будут рассматривать специалисты, которые должны дать свою оценку, есть ли целесообразность в восстановлении здания.

— Проект и экспертиза есть. Я не помню порядок цифр, но сумма существенная, ее нет ни в местном бюджете, бюджет областной мы еще не формировали, поэтому в зависимости от того, насколько есть необходимость и целесообразность в восстановлении этой школы, в первую очередь об этом должна сказать местная громада, должны сказать специалисты, которые должны сопоставить те условия, которые будут предложены детям в альтернативу разрушенной школе, сопоставить затраты на ее восстановление, только после этого принимать окончательное решение об ее восстановлении за счет источников, - заявил Валентин Гайдаржи.

Также заместитель главы ОГА отметил, что, по его мнению, в случае, если школу все же будут восстанавливать, средства на это должны быть привлечены из разных источников финансирования.

— То, что, на мой взгляд, там должны быть привлечены все возможные источники финансирования при окончательном решении, что она нам нужна, тогда надо планировать бюджеты в громаде, в районе, в области, смотреть возможные источники за счет государства – соцэкономразвитие, ГФРР и планировать работу по восстановлению. Опять же, окончательное решение нам должны сказать специалисты, которые сейчас занимаются обучением детей, чтоб они оценили, в каких они условиях и местная громада, которая тоже должна высказать свою позицию, - добавил Валентин Гайдаржи.

Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам стоимость ремонтных работ по восстановлению здания обвалившейся опорной Новобугской общеобразовательной школы №1 составляет не менее 80 миллионов гривен. При этом за проектную документацию заплатят около 830 тысяч гривен.

Однако позже сумма выросла до 140 миллионов гривен - сумму также назвали предварительной.