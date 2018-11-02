Тимошенко предложила сотрудничество Вакарчуку, Садовому и Гриценко

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с партией «Самопомич», с политсилой Анатолия Гриценко «Громадянська позиція» и музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком.

Об этом она сказала на пресс-конференции во Львове, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

- Мы готовы к сотрудничеству с партией «Самопомич», со Святославом Вакарчуком, если он пойдет в политику, с партией Анатолия Гриценко. Мы стремимся объединить в работе на Украину все демократические силы, – заявила Тимошенко.

Экс-премьер предложила «оценивать поддержку политических сил по результатам местных выборов».

По мнению Тимошенко, ее команда «одержит победу и на президентских, и на парламентских выборах».

Напомним, что согласно последним данным социологических опросов Тимошенко продолжает возглавлять президентский рейтинг, Зеленский вошел в тройку лидеров.

Отметим, экс-боец АТО обвинил Тимошенко и ее партию в незаконном использовании его фотографии в политической агитации.