Сын кумы Порошенко стал главой национальной компании «Украгролизинг»

Сын певицы, нардепа и бывшего министра культуры Оксаны Билозир Андрей стал исполняющим обязанности гендиректора национальной акционерной компании «Украгролизинг».

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 31 октября №803-р, сообщает «Украинская правда».

«Назначить Билозира Андрея Игоревича исполняющим обязанности генерального директора Национальной акционерной компании «Украгролизинг» до назначения в установленном порядке генерального директора указанной компании», - говорится в документе.

Под распоряжением стоит подпись премьер-министра Владимира Гройсмана. Билозиру 36 лет, ранее он был депутатом Киевского городского совета.

Как известно, Оксана Билозир является крёстной матерью двух дочерей президента Украины Петра Порошенко. В Верховную Раду Украины она попала, заняв место кума Порошенко Юрия Луценко, когда тот получил должность генерального прокурора и покинул парламент.

Напомним, что Андрей Билозир работал на ООО «Океан-Судоремонт», деятельность которого расследуется в контексте незаконного использования имущества ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» после захвата предприятия в сентябре 2016 года.