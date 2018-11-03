В октябре порт «Ника-Тера» поставил новый рекорд – за месяц перевалено более 620 тысяч тонн грузов

ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, за десять месяцев 2018 года обработал 4,3 миллиона тонн грузов, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 23% или 800 тысяч тонн. При этом совокупный грузооборот за январь-октябрь текущего года превысил годовые объемы не только 2017 года, но и двух предыдущих лет.

Об этом сообщили в пресс-службе «Ника-Теры».

Кроме этого, с сентября текущего года «Ника-Тера» второй месяц подряд устанавливает ежемесячные рекордные объемы перевалки. Так, если в сентябре 2018 года портом был установлен абсолютный рекорд в объеме 601 тысяча тонн обработанных грузов, то уже в октябре текущего года спецпортом был установлен новый рекорд с показателем 623 тысячи тонн.

«Достигнутые показатели грузооборота стали возможными благодаря доверию наших клиентов. «МСП Ника-Тера» делает все возможное, а иногда и невозможное, чтобы предоставлять качественный сервис на рынке перевалки грузов, соответствующий высоким международным стандартам. В частности, прирост грузооборота стал возможным благодаря сотрудничеству с партнером по перевалке – компанией с иностранными инвестициями ООО «Зерновой терминал Ника-Тера» (Бангладеш)», - отмечено в сообщении.

В структуре грузооборота за октябрь более полумиллиона тонн или 86% от общего объема составили грузы зерновой группы, шрот и подсолнечное масло, остальные 14% грузов пришлись на навалочные грузы, преимущественно глину.

Как отмечают в «МСП Ника-Тера», в последнее время динамика работы в порту существенно увеличилась, и одновременная обработка на причалах спецпорта сразу шести или семи теплоходов, в том числе и крупнотоннажных, стала обычной практикой. Так, в настоящее время, среди прочих, в порту загружается очередное судно типа «Supramax» с дозагрузкой на рейде Очакова до 61 тысячи тонн.