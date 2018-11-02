«Польза от ее деятельности минимальная», - замглавы Николаевской ОГА раскритиковал депутата облсовета Демченко

Заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи считает, что глава фракции «Нова держава» в областном совете Татьяна Демченко не приносит пользы как депутат, поскольку фактически не голосует за вопросы, которые называет важными, а ее выступления не имеют целей.

Свое отношение к депутату заместитель главы ОГА выразил в пятницу, 2 ноября, в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Комментируя информацию издания «Еланецкие новости», которое сообщило о том, что 29 октября Татьяна Демченко в селе Воссиятское толкнула беременную девушку-администратора цирка-шапито, Валентин Гайдаржи отметил, что оценку действиям Демченко должны дать правоохранительные органы. В то же время заместитель главы ОГА раскритиковал поведение депутата, отметив, что Татьяна Демченко выступает на комиссиях и заседаниях депутатов облсовета ради самого выступления и говорит о важности вопросов, за которые потом не голосует.

— Депутат, не депутат, в любом случае правоохранители должны дать оценку действиям Татьяны Демченко. Что касается ее поведения, то многие из вас приходят на комиссии, многие бывают на сессиях. Сама по себе Татьяна Демченко на комиссиях, на сессиях Татьяна Васильевна выступает не для конструктива, а только для того, чтоб выступить. Простой пример – если проанализировать ее голосования, неважно вовремя дали материалы, не вовремя, насколько докладчик объяснил, насколько важен этот вопрос, она практически никогда не голосует. Последний пример – проблема с дорогами. Татьяна Васильевна на каждой комиссии, на каждой сессии: «Вкрай важливо». Выходит к трибуне Максименко (руководитель Службы автомобильных дорог Николаевской области - ПН) докладывать, она выходит. Что это означает? Это означает, что, на мой взгляд, ее интересует не столько сам вопрос и решение вопроса, а ее интересует, как она выступила, как она привлекла ваше, в первую очередь, внимание. Это моя позиция, - заявил Валентин Гайдаржи.

Также Гайдаржи отметил, что своими «несуразицами» Демченко занимает много времени в ходе комиссий, а из-за ее подобного поведения возмущаются ее коллеги-депутаты.

— Когда она отнимает очень много времени у нас, я не знаю, чем она занимается, честно говоря, но когда я вынужден слушать ее несуразицы, мягко говоря, и тратить свое время, депутаты точно так же многие возмущаются, тогда и вам, наверное, не все так интересно. Поэтому я считаю, что польза от ее депутатской деятельности минимальная, - добавил Валентин Гайдаржи.

Напомним, еще в 2016 году, после того, как экс-главу Николаевского областного совета Татьяну Демченко обвинили в пиаре на камеры журналистов, она заявила, что камеры ей давно не нужны и предложила их просто убрать с заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций.