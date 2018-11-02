Выборы на оккупированном Донбассе не будут иметь юридической силы – их не признает мировое сообщество, - Порошенко

Очередные фейковые выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, организованные с Москвы, не будут иметь никакой юридической силы и не будут признаны в мире.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил после встречи с Канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

- Нынешние фейковые выборы, как и предыдущие, являются ничтожными с юридической точки зрения и такими, которые не будут иметь никаких правовых последствий. Их так называемые результаты никогда не будут признаны международным сообществом, - подчеркнул Глава государства во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ.

Петр Порошенко сообщил, что во время двусторонней встречи с Ангелой Меркель было скоординировано подходы сторон по осуждению фейковых выборов в оккупированных Донецке и Луганске, организованных Российской Федерацией.

- Они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Такие явно провокационные и открыто обструкционистские действия Москвы полностью противоречат и букве, и духу Минских договоренностей, - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что это не первая попытка России подорвать Минский процесс.

- Мы помним 2014 год. Мы, кстати, помним, что и до, и после подписания Минского протокола и Минского меморандума, где была одобрена так называемая «линия соприкосновения», после принятия Закона Украины об особом порядке местного самоуправления, когда были назначены на декабрь местные выборы, в одностороннем порядке фейковые выборы были организованы Российской Федерацией в ноябре, - сказал Петр Порошенко.

Единственным путем к урегулированию ситуации Глава государства в очередной раз назвал проведение на Донбассе честных, прозрачных, демократических выборов согласно украинскому законодательству, как это указано в документах Минского процесса.

- Документах, где есть требование, чтобы выборы соответствовали стандартам ОБСЕ. Но осуществить это можно только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, что также было отмечено в Минских договоренностях. Вывод военной техники, вывод и разоружение боевиков и наемников, соблюдение принципов политического плюрализма, многопартийности, равных возможностей доступа к средствам массовой информации и восстановления с этой целью украинского теле- и радиовещания на всей территории Донбасса, - подчеркнул Президент.

В свою очередь, Канцлер Германии Ангела Меркель сказала:

- Эти выборы не соответствуют содержанию Минских договоренностей.

При этом Федеральный канцлер подчеркнула, что понимает, насколько трудно было продлить действие особого статуса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и поблагодарила украинских парламентариев за эти решения.